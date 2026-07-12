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Zverev: Sinner heeft laten zien dat hij de beste van de wereld is

Sport
door anp
zondag, 12 juli 2026 om 21:42
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LONDEN (ANP) - Jannik Sinner heeft met zijn titelprolongatie op Wimbledon laten zien dat hij "de beste tennisser ter wereld is". Dat zei de Duitser Alexander Zverev na zijn verloren finale tegen de Italiaanse nummer 1 van de wereld. "Ik ben nu 29 jaar en ik heb voor het eerst van mijn leven het gevoel gehad dat ik hier kon winnen. Dus daar wil ik mijn team voor bedanken", zei Zverev in het interview op de baan.
De winnaar van Roland Garros afgelopen maand kwam op het grandslamtoernooi in Londen nooit verder dan de vierde ronde. "Ik heb twee geweldige maanden gehad. Ik stond hier nog nooit in de kwartfinales en nu voor het eerst in de finale. Ik wil ook het publiek bedanken voor twee geweldige weken. Ik heb me nog nooit zo gesteund gevoeld op Wimbledon. Het was een hele grote eer om hier op dit veld te spelen", aldus Zverev.
De nummer 3 van de wereld won vorige maand op Roland Garros zijn eerste grandslamtitel.
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