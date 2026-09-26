Slowakije met staflid van start in wegwedstrijd WK wielrennen

MONTREAL (ANP/BELGA) - Slowakije gaat zondag met een staflid van start in de wegwedstrijd bij de mannen op de wereldkampioenschappen wielrennen. Het land zag meerdere renners opgeven en heeft daarop besloten de 28-jarige Vladimír Kováčik in te zetten.

De Slowaakse wielerbond kreeg te maken met het uitvallen van Lukáš Kubiš, Matthias Schwarzbacher en Martin Svrček en dreigde zonder renners te komen zitten. "Terwijl een minimumvertegenwoordiging van Slowakije in de elitecategorie belangrijk is voor de rankings voor toekomstige nominaties voor WK's, EK's en de Olympische Spelen", aldus de bond, die heeft gevraagd om "begrip voor deze uitzonderlijke situatie".

Met de deelname van het staflid wil Slowakije voorkomen dat de startplekken in de toekomst in gevaar komen. Eerder deze wereldkampioenschappen won Viktória Chladoňová de titel bij de vrouwen onder 23.