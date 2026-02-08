ECONOMIE
Snowboardster Dekker naar achtste finales op parallelreuzenslalom

Sport
door anp
zondag, 08 februari 2026 om 10:43
anp080226057 1
LIVIGNO (ANP) - Snowboardster Michelle Dekker heeft zich op de Olympische Spelen geplaatst voor de achtste finales op de parallelreuzenslalom. De 29-jarige Nederlandse zette in de twee kwalificatieruns op het Livigno Snow Park tijden neer van 46,22 en 47,41 seconden. Met een totaaltijd van 1.33,63 eindigde ze als achtste van de 32 deelnemers.
De eerste zestien snowboardsters kwalificeerden zich voor de achtste finales, die zondag om 13.00 uur van start gaan.
Bij de vorige Olympische Spelen in Beijing greep Dekker met een vierde plaats net naast een medaille op de parallelreuzenslalom.
