Tennisser De Jong verliest in Davis Cup van mondiale nummer 465

Sport
door anp
zaterdag, 07 februari 2026 om 16:27
anp070226108 1
BENGALURU (ANP) - Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de voorsprong van Nederland in de eerste kwalificatiewedstrijd van de Davis Cup tegen India te verdubbelen. De nummer 88 van de wereld ging in Bengaluru met 4-6 5-7 onderuit tegen Dhakshineswar Suresh, de mondiale nummer 465. De stand na twee partijen is 1-1.
De Jong, de hoogstgeplaatste Nederlander op de wereldranglijst in India, verloor de eerste set na een break in de tiende game. Ook in de tweede set ging het lang gelijk op. Suresh sloeg vervolgens toe op 5-6 en haalde de zege binnen op zijn derde matchpoint.
Eerder op zaterdag won debutant Guy den Ouden de eerste partij tegen Sumit Nagal (6-0 4-6 6-3). Naar verwachting spelen Sander Arends en David Pel zondag de dubbel tegen Sriram Balaji en Yuki Bhambri. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp hebben zich niet beschikbaar gesteld.
Nederland en India spelen om een plek in de tweede ronde van de qualifiers, die plaatsvinden in september. De winnaars plaatsen zich voor de Davis Cup Finals.
