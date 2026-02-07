Longkanker behandelen vóór 15.00 uur: waarom het tijdstip van je chemo ertoe doet

Stel je voor: je krijgt precies hetzelfde medicijn als iemand anders met longkanker
, maar jij leeft bijna een jaar langer. Het enige verschil? Jij kreeg je infuus in de ochtend, de ander in de middag. Het klinkt ongelooflijk, maar een grote studie die begin februari verscheen in het toonaangevende vakblad Nature Medicine wijst precies in die richting.
Het onderzoek
Een internationaal team onder leiding van professor Yongchang Zhang van het Hunan Cancer Hospital volgde 210 patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker
. Alle deelnemers kregen dezelfde combinatie van chemotherapie en immunotherapie
. Het enige verschil: de ene groep kreeg het infuus vóór 15.00 uur, de andere groep erna.
De resultaten waren opvallend. Patiënten in de ochtendgroep bleven gemiddeld 11,3 maanden stabiel, tegen 5,7 maanden in de middaggroep. Ook de totale overleving verschilde fors: 28 maanden in de vroege groep tegenover 16,8 maanden bij de late behandelaars. De respons op de therapie was eveneens hoger: bijna 70 procent in de ochtend, tegen ruim 56 procent later op de dag.
Waarom maakt het tijdstip uit?
De verklaring zit in onze biologische klok.
Vrijwel alle cellen in het lichaam werken volgens een 24-uursritme, inclusief de immuuncellen die kanker moeten bestrijden. Chronobioloog Laura Kervezee van het Leids Universitair Medisch Centrum legt uit dat biologische processen zoals de productie van eiwitten en de werking van T-cellen op bepaalde momenten van de dag actiever zijn dan op andere. Het moment waarop immunotherapie
wordt toegediend werkt als een 'startschot voor een cascade van effecten', aldus Kervezee.
Bloedonderzoek bij de patiënten bevestigde dit: de ochtendgroep toonde meer actieve CD8+ T-cellen en een gunstiger balans tussen activatie en uitputting van het immuunsysteem.
Wat betekent dit voor de praktijk?
Hoewel de resultaten indrukwekkend zijn
, benadrukken experts dat het te vroeg is om in alle ziekenhuizen het behandelschema om te gooien. Alle deelnemers in deze studie waren Chinese patiënten, dus internationaal onderzoek met diverse populaties is nodig. Kervezee stelt wel dat deze studie 'het lastiger maakt om het tijdstip van toediening als irrelevant te beschouwen'.
Het bijzondere is dat deze aanpassing geen extra kosten met zich meebrengt en geen nieuw medicijn vereist — alleen een aanpassing in de planning van de dagbehandeling.
De resultaten op een rij
|Vóór 15.00 uur
|Ná 15.00 uur
|Ziekte stabiel
|11,3 maanden
|5,7 maanden
|Mediane overleving
|28 maanden
|16,8 maanden
|Respons op therapie
|~70%
|~56%
Bron: LungTIME-C01 trial, Nature Medicine,
februari 2026