Tennisser Ruud wint toernooi in Stockholm

Sport
door anp
zondag, 19 oktober 2025 om 16:27
STOCKHOLM (ANP) - Casper Ruud heeft het tennistoernooi in Stockholm gewonnen. De als tweede geplaatste Noor versloeg in de Zweedse hoofdstad de Fransman Ugo Humbert in de finale: 6-2 6-3.
Humbert profiteerde zaterdag tijdens de halve eindstrijd van een blessure van Holger Rune. De als eerste geplaatste Deen won de eerste set (6-4) maar moest bij een gelijke stand in de tweede set (2-2) opgeven.
Ruud won voor de veertiende keer een ATP-toernooi. Hij schreef dit seizoen ook het prestigieuze toernooi in Madrid op zijn naam. Hij stond tegen Humbert op eigen service geen breakpunten toe en won driemaal een servicebeurt van zijn tegenstander.
