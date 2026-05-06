Kleuterjuf doodt 15-jarig meisje – vanwege haar mobiele telefoon

door Redactie
woensdag, 06 mei 2026 om 9:17
Een 24-jarige kleuterleidster uit Nedersaksen is door het Landgericht Göttingen tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op een 15-jarig meisje, die zij om haar mobiele telefoon had gedood. Volgens de rechtbank had de vrouw het meisje in juni 2025 in een auto in een bos bij Göttingen eerst met een met oogdruppels gemanipuleerd drankje verdoofd en haar daarna met een mes omgebracht, om toegang te krijgen tot haar telefoon en daarmee belastende berichten te versturen die haar eigen positie moesten verbeteren. De dader, die het slachtoffer als begeleidster uit een jeugdhulpinstelling kende, probeerde de daad vervolgens als zelfmoord te laten lijken, maar het hof kwalificeerde de zorgvuldig voorbereide aanval als moord uit lage beweegredenen.

En alweer hangt het lot van de wereld af van de buien van een half demente narcist.

Zeven zinnen van giftige ouders die een leven lang pijn doen

Is omega-3 toch niet goed voor je hersenen?

Deze 5 minuten 's ochtends beschermen tegen 50 ziekten.

Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn

Oekraïense drone raakt iconische woontoren in Moskou

