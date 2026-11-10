Heb jij je crypto in eigen beheer, dan zul je ergens diep in een la waarschijnlijk een stuk papier met 12 of 24 losse woorden hebben liggen. Voor veel bezitters van crypto is dat de back-up van hun wallet. Dit heb je namelijk nodig als je de hardware wallet kwijtraakt of het apparaatje kapotgaat. Minder slimme cryptoliefhebbers hebben een foto of screenshot van de woorden gemaakt, die ergens tussen de vakantiefoto’s zweeft op hun mobiel. Precies die foto zoekt de iPhone -hack DarkSword op, ontdekte het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Censys.

Hackers lezen je foto’s en notities

Die twaalf of vierentwintig woorden noemen we een herstelzin (of seed phrase): de sleutel waarmee je een cryptowallet op elk ander toestel terugzet. Wie die zin bemachtigt, heeft binnen seconden het geld binnen. De software achter DarkSword speurt in de app Foto’s en in Notities naar zulke zinnen en stuurt alleen geldige exemplaren door, schrijft Censys in een rapport van 7 oktober.

Op een server van de daders vonden de onderzoekers elf gestolen herstelzinnen, onder meer voor TronLink, Bitget, Trust Wallet, Phantom en imToken. Daarnaast heeft de kit aparte modules voor achttien wallet-apps, waaronder Coinbase, MetaMask, Exodus en Uniswap.

Feiten op een rij

DarkSword werd in maart 2026 ontdekt en lekte daarna online uit.

Censys vond in oktober vijf servers waarop de kit nog actief werd verspreid.

De kit kan wallet-informatie stelen uit achttien apps.

Apple dichtte alle gebruikte lekken in iOS 26.3.

Zo raakt een iPhone besmet

DarkSword misbruikt lekken in WebKit, de motor achter Safari en elke andere browser op de iPhone. Een bezoek aan een besmette webpagina is genoeg: de daders lokken slachtoffers naar een site die er gewoon uitziet, met een knop die doorstuurt naar de aanval. Zolang dat tabblad openstaat, draait de spionagesoftware.

De versie die Censys onderzocht, gebruikt een Chineestalige lokpagina. De daders verhuren de kit als dienst aan andere criminelen, met een lijst van 75 accounts van afnemers. Wie erachter zit, kon Censys niet vaststellen.

Het doel van de kit is wallets leeghalen. - Aidan Holland, beveiligingsonderzoeker bij Censys

Alleen oude iPhones lopen gevaar

De twee bekende slachtoffers in het rapport gebruikten iOS 16. DarkSword werkt op iPhones met iOS 18.4 tot en met 18.7 en op versies van iOS 26 voor 26.3, meldt Macworld. Apple bracht voor iOS 18 een aparte update uit met dezelfde reparaties, ook voor mensen die bewust niet naar iOS 26 zijn overgestapt.

Volgens Censys werken de daders aan een aanval op een nieuwer lek in iOS 26, maar die is nog niet gebruikt. Wie zijn iPhone bijwerkt, is tegen de bekende aanvallen beschermd.

Wat je nu op je iPhone controleert

Werk je iPhone bij. Ga naar Instellingen, Algemeen, Softwareupdate. Sta je op iOS 18, installeer dan in elk geval de nieuwste versie daarvan.

Ga naar Instellingen, Algemeen, Softwareupdate. Sta je op iOS 18, installeer dan in elk geval de nieuwste versie daarvan. Zet de snelle beveiligingsupdates aan. Onder Instellingen, Privacy en beveiliging staat onderaan Achtergrondbeveiligingsverbeteringen. Apple dicht daarmee lekken zonder volledige update.

Onder Instellingen, Privacy en beveiliging staat onderaan Achtergrondbeveiligingsverbeteringen. Apple dicht daarmee lekken zonder volledige update. Haal je herstelzin van je telefoon. Verwijder foto’s en notities met de zin, ook uit het album Recent verwijderd. Schrijf hem op papier en bewaar dat op een veilige plek.

Verwijder foto’s en notities met de zin, ook uit het album Recent verwijderd. Schrijf hem op papier en bewaar dat op een veilige plek. Klik niet op onbekende links naar crypto- of beleggingssites. De campagne Klik weg bij twijfel geeft dezelfde raad.

De campagne Klik weg bij twijfel geeft dezelfde raad. Denk je dat je zin is uitgelekt? Maak een nieuwe wallet aan en zet je crypto daar direct naartoe. Een gestolen herstelzin kun je niet intrekken.

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