Van Baarle vertrekt na het seizoen bij Visma - Lease a Bike

ROTTERDAM (ANP) - Wielrenner Dylan van Baarle neemt na het seizoen afscheid van Visma - Lease a Bike. Dat zei de 33-jarige Nederlander in de wielerpodcast van het AD.

"Vooral na de pech van afgelopen jaren, is het misschien wel goed om een nieuwe uitdaging te hebben", vertelde Van Baarle in de podcast In Koers, die hij samen met Wout Poels en Marijn Abbenhuijs maakt. "Ik heb het idee dat een nieuwe omgeving me een nieuwe prikkel kan geven. Daar kan je natuurlijk ook naast zitten, maar ik denk dat het ervoor gaat zorgen dat ik weer op het niveau ga presteren waarop ik heb gepresteerd."

Van Baarle rijdt sinds 2023 voor Visma - Lease a Bike. Hij kende tijdens zijn periode bij de Nederlandse wielerformatie veel blessureleed. Hij won tijdens zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix (2022), Dwars door Vlaanderen (2021) en Omloop Het Nieuwsblad (2023). Twee jaar geleden werd hij Nederlands kampioen op de weg. Van Baarle maakt geen deel uit van de ploeg die op dit moment actief is in de Tour de France.