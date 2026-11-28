SHANGHAI (ANP) - Shorttracker Jens Van 't Wout is er bij de World Tour in het Chinese Shanghai op de 1500 meter niet in geslaagd om de finale te bereiken. De olympisch kampioen lag met nog vier rondes te gaan op de vierde plaats en ging onderuit. Het is voor het eerst dat hij dit seizoen een finale misloopt.

De 25-jarige Van 't Wout won eerder op zaterdagochtend nog de 500 meter en pakte zijn zevende gouden medaille in de World Tour dit seizoen. Op de 1500 meter was hij eerder de beste bij de World Tour van Vancouver en Montreal. Vorige week in Seoul pakte hij zilver.