Volkszanger René Karst (59) overleden

Volkszanger René Karst is op 59-jarige leeftijd overleden . Dat heeft zijn management via Instagram bekendgemaakt. Karst scoorde grote hits met nummers als Atje Voor De Sfeer en Liever Te Dik In De Kist.

"Met diepe droefheid geven wij kennis van het overlijden van René Karst", staat op het Instagram-account van Karst. "René is vanmorgen niet meer wakker geworden en op een vredige manier heengegaan. We zijn ontroostbaar. Met zijn muziek, warmte en unieke persoonlijkheid heeft hij vele, maar vooral onze, harten geraakt."