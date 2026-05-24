ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verstappen derde in Grote Prijs van Canada, zege Antonelli

Sport
door anp
maandag, 25 mei 2026 om 00:36
anp250526001 1
MONTREAL (ANP) - Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Canada als derde geëindigd. De viervoudig wereldkampioen moest de zege laten aan Kimi Antonelli in de Mercedes, die zijn vierde zege op rij boekte. Lewis Hamilton werd in de Ferrari tweede.
Voor Verstappen is de derde plaats zijn beste uitslag van dit jaar. De Red Bull-coureur was na een moeizame start van het seizoen twee weken geleden als vijfde geëindigd in Miami. Dat was toen zijn beste resultaat. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar werd achter de Ferrari van Charles Leclerc vijfde.
Verstappen ging na twee extra formatieronden door problemen bij Arvid Lindblad in de Racing Bull van start vanaf de zesde positie. Op de ietwat natte startopstelling stonden de twee McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri op regenbanden. Met meer grip nam Norris de leiding over van zijn Britse landgenoot George Russell, die in de Mercedes van poleposition was gestart.
Piastri en Norris gingen snel naar binnen om alsnog van banden te wisselen. Verstappen schoof door naar de vijfde en vierde positie en passeerde Hamilton voor de derde plaats. Vooraan ontstond een fel gevecht tussen Russell en teamgenoot Antonelli, die zich beiden enkele keren verremden en elkaar over en weer inhaalden.
In de dertigste ronde verremde Russell zich nogmaals vanaf de kop en kort daarop parkeerde hij zijn Mercedes voor zijn eerste uitvalbeurt dit jaar. Antonelli nam de leiding over met ruime voorsprong op Verstappen. Die moest in het tweede deel van de race vooral hard doorrijden om Hamilton voor te blijven. In de 62e van 68 ronden sloeg Hamilton alsnog toe.
Antonelli reed met 10 seconden voorsprong op Hamilton naar de zege en nam in het WK veel afstand van Russell. De Italiaan heeft 131 punten in de stand van de Formule 1. Russell volgt met 88 punten. Leclerc heeft 75 punten en Hamilton 72 punten. Verstappen staat zevende met 43 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1488864731

Wat stewardessen als eerste opmerken aan passagiers bij het instappen in een vliegtuig

shutterstock_2713906061

Hoe de 30‐jaarsbeperking op hypotheekrenteaftrek jóu kan dwarszitten

relationship-map-Europe-Muslim

Hoe zou jij het vinden als je kind met een moslim-partner thuiskomt?

shutterstock_2663656857

Ranglijst van de landen met de beste gezondheidszorg: Nederland in de top 5

anp 459966887

6 gezonde snacks voor als het héél warm is

177322306_m

Verdwalen in het digitale niets: waarom 'backrooms’ miljoenen mensen fascineren

Loading