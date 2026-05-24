Verstappen derde in Grote Prijs van Canada, zege Antonelli

MONTREAL (ANP) - Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Canada als derde geëindigd. De viervoudig wereldkampioen moest de zege laten aan Kimi Antonelli in de Mercedes, die zijn vierde zege op rij boekte. Lewis Hamilton werd in de Ferrari tweede.

Voor Verstappen is de derde plaats zijn beste uitslag van dit jaar. De Red Bull-coureur was na een moeizame start van het seizoen twee weken geleden als vijfde geëindigd in Miami. Dat was toen zijn beste resultaat. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar werd achter de Ferrari van Charles Leclerc vijfde.

Verstappen ging na twee extra formatieronden door problemen bij Arvid Lindblad in de Racing Bull van start vanaf de zesde positie. Op de ietwat natte startopstelling stonden de twee McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri op regenbanden. Met meer grip nam Norris de leiding over van zijn Britse landgenoot George Russell, die in de Mercedes van poleposition was gestart.

Piastri en Norris gingen snel naar binnen om alsnog van banden te wisselen. Verstappen schoof door naar de vijfde en vierde positie en passeerde Hamilton voor de derde plaats. Vooraan ontstond een fel gevecht tussen Russell en teamgenoot Antonelli, die zich beiden enkele keren verremden en elkaar over en weer inhaalden.

In de dertigste ronde verremde Russell zich nogmaals vanaf de kop en kort daarop parkeerde hij zijn Mercedes voor zijn eerste uitvalbeurt dit jaar. Antonelli nam de leiding over met ruime voorsprong op Verstappen. Die moest in het tweede deel van de race vooral hard doorrijden om Hamilton voor te blijven. In de 62e van 68 ronden sloeg Hamilton alsnog toe.

Antonelli reed met 10 seconden voorsprong op Hamilton naar de zege en nam in het WK veel afstand van Russell. De Italiaan heeft 131 punten in de stand van de Formule 1. Russell volgt met 88 punten. Leclerc heeft 75 punten en Hamilton 72 punten. Verstappen staat zevende met 43 punten.