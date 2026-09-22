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Verstappen heeft Hadjar terug als teamgenoot bij GP Azerbeidzjan

Sport
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 10:50
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BAKOE (ANP) - Max Verstappen heeft voor de Grote Prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1 Isack Hadjar weer als teamgenoot bij Red Bull. Dat maakte de renstal bekend op sociale media. De Fransman miste de laatste races in Zandvoort, Monza en Madrid door een polsblessure.
"Red Bull is verheugd om Isack dit weekend weer te mogen verwelkomen", schreef de renstal. "Isack is succesvol hersteld van zijn polsblessure en zal donderdag in Bakoe weer in actie komen."
Hadjar, de nummer 8 van de WK-stand, werd in de laatste drie races vervangen door de Nieuw-Zeelander Liam Lawson. Vanwege een herdenkingsdag in Azerbeidzjan is het raceprogramma deze week aangepast. De eerste vrije trainingen zijn al op donderdag, de kwalificatie is op vrijdag en de race volgt op zaterdag.
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