De zakjes tulpenbollen liggen al weken in het tuincentrum en de supermarkt. Met dit zachte weer wil je ze het liefst meteen de grond in stoppen. Wacht daar dit jaar nog even mee. Na de warme, droge zomer is de grond op veel plekken nog te warm voor tulpen, en daar profiteert een schimmel van. Hieronder lees je wanneer je wel kunt planten, welke bollen er nu al in mogen en wat je doet als je tulpen al geplant zijn.

Duurzaam Nieuws wees erop: na de recordwarme, droge zomer van 2026 kan de bodem nog te warm zijn voor tulpenbollen. Plant je in te warme grond, dan is de kans op tulpenvuur groter.

De grond telt, niet de lucht

Voor een tulpenbol gaat het om de temperatuur onder de grond. Volgens Duurzaam Nieuws wortelt een bol het best als de grond kouder is dan 10 graden. Boven de 12 graden kunnen schimmels zoals Fusarium zich blijven ontwikkelen. Ook de Olphidium-schimmel heeft baat bij warme grond. Die kan het Augusta-virus verspreiden, dat tulpen aantast.

Bloembollenverkoper Baltus Bloembollen is iets ruimer: plant pas als de grond is afgekoeld tot onder de 10 à 13 graden. Andere kwekers leggen de grens lager. Tulpenonline raadt aan te wachten tot de bodem rond de 7 tot 10 graden is. Hoe kouder de grond, hoe veiliger je zit.

Op een zachte middag kun je prima in de tuin werken, maar daarom is het nog geen plantdag.

Dat de grond nog zo warm is, heeft met dit jaar te maken. Volgens het KNMI hoort 2026 bij de 5 procent droogste jaren, schrijft Duurzaam Nieuws. Een vaste plantdatum op de kalender helpt je daarom weinig. Het warme weer houdt ook nog even aan: Weeronline verwacht maandag en dinsdag nog 20 tot 22 graden.

Tulpenvuur houdt van wind en regen

Tulpenvuur wordt veroorzaakt door de schimmel Botrytis tulipae. Die slaat vooral toe in natte seizoenen, en wind en regen verspreiden de sporen. Volgens Gardeners World herken je de ziekte in het voorjaar aan misvormde, korte scheuten en bladeren en aan bruine vlekken over de hele plant.

Dat weer staat voor de deur. Weeronline verwacht vanaf donderdag 8 oktober wisselvallig weer, met elke dag buien of regengebieden en soms veel wind. De maxima liggen dan rond 16 graden, en dat is volgens de weerdienst nog zacht voor de tijd van het jaar. De grond koelt dus niet ineens af, terwijl de schimmel wel volop kansen krijgt. Wat de weeromslag betekent voor je schutting en je verzekering, schreven we eerder in Waait je schutting om bij de eerste herfstwind? Dan betaal je de schade vaak zelf, en dit kun je nog doen voor woensdag

Deze bollen kunnen er nu al in, tulpen wachten

Je hoeft niet met alle bollen te wachten. Volgens Groene Paradijs vormen deze soorten vroeg wortels en kun je ze goed in september of begin oktober planten:

Narcissen

Krokussen

Blauwe druifjes (Muscari)

Sieruien (Allium)

Tulpen plant je bewust later, het liefst in november, als de bodem is afgekoeld. Volgens Gardeners World kan het vanaf half oktober, maar is november de beste maand. Baltus houdt half oktober tot half december aan. Ook december is volgens de kweker nog prima, zolang je de grond kunt bewerken. Wachten kost je dus niets.

Geen bodemthermometer? Zo schat je het in

Met een bodemthermometer weet je het zeker. Alleen Puur raadt aan hem zo diep in de grond te steken als je wilt planten en een paar dagen achter elkaar op hetzelfde tijdstip te meten, bij voorkeur 's ochtends. Zo zie je of de grond echt afkoelt of dat het alleen om één koude nacht ging.

Zonder thermometer kun je een vuistregel gebruiken. Bollenverkoper DutchGrown zegt: als je overdag een jas nodig hebt, is het tijd om te planten. Volgens DutchGrown is dat meestal zo als het 's nachts steeds 10 graden of kouder wordt. Er is ook een oude boerenwijsheid: zijn de bomen verkleurd en vallen de bladeren, dan is het moment gekomen. Daar zou ik dit jaar niet op vertrouwen. Na de droge zomer verliezen veel bomen hun blad eerder dan normaal, dus vallend blad zegt nu weinig over de temperatuur van de grond.

Zitten je tulpen er al in? Houd de grond droog

Heb je je tulpen al geplant, zorg dan vooral dat ze niet ook nog nat komen te staan. Volgens Baltus rotten tulpenbollen snel als de grond steeds te veel vocht bevat. Blijft er na een flinke bui water staan, dan is die plek niet geschikt. Nu er elke dag buien worden verwacht, hoef je zelf geen water te geven.

Let in het voorjaar op misvormde scheuten en bruine vlekken. Zie je die, haal de aangetaste planten dan weg en gooi ze in de prullenbak, adviseert Gardeners World. Plant op die plek twee jaar lang geen tulpen meer.

Wat je nu kunt doen

Plant krokussen, narcissen, blauwe druifjes en sieruien nu al.

Bewaar je tulpenbollen tot het zover is op een droge, koele en goed geventileerde plek, zoals Tulpenonline adviseert.

Meet de grond op plantdiepte of gebruik de jas-regel. Plant tulpen pas als de grond kouder is dan 10 à 13 graden.

Houd november aan als beste maand. December kan ook nog, zolang je de grond kunt bewerken.

Kies een plek waar water goed wegloopt. Meng zware klei volgens Groene Paradijs eerst met grof zand en wat compost.

Plant niet in kletsnatte grond, ook niet als het moment verder goed is.

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