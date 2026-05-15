Verstappen zesde in tweede kwalificatie op Nürburgring

NÜRBURGRING (ANP) - Max Verstappen heeft bij de 24 uur van de Nürburgring de derde tijd neergezet in de tweede kwalificatie. Verstappen was in de Mercedes-AMG GT3 bijna een seconde langzamer dan de Lamborghini van de Brit Nicholas Yelloly. Met de zesde plaats heeft hij een plek verzekerd voor de derde kwalificatie later vrijdag, waarin wordt gestreden om de poleposition.

Teamgenoot Lucas Auer uit Oostenrijk had eerder de vijfde tijd gereden in de eerste kwalificatie. Verstappen vormt een team met Auer, de Andorrees Jules Gounon en de Spanjaard Daniel Juncadella. Mattia Drudi uit San Marino was in de Aston Martin de snelste.

De 24 uur van de Nürburgring begint zaterdag om 15.00 uur.