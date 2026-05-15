ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verstappen zesde in tweede kwalificatie op Nürburgring

Sport
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 11:53
anp150526067 1
NÜRBURGRING (ANP) - Max Verstappen heeft bij de 24 uur van de Nürburgring de derde tijd neergezet in de tweede kwalificatie. Verstappen was in de Mercedes-AMG GT3 bijna een seconde langzamer dan de Lamborghini van de Brit Nicholas Yelloly. Met de zesde plaats heeft hij een plek verzekerd voor de derde kwalificatie later vrijdag, waarin wordt gestreden om de poleposition.
Teamgenoot Lucas Auer uit Oostenrijk had eerder de vijfde tijd gereden in de eerste kwalificatie. Verstappen vormt een team met Auer, de Andorrees Jules Gounon en de Spanjaard Daniel Juncadella. Mattia Drudi uit San Marino was in de Aston Martin de snelste.
De 24 uur van de Nürburgring begint zaterdag om 15.00 uur.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (3)

Gronings meisje (6) gemarteld: hoe kan dit zó lang doorgaan?

generated-image (2)

New York Times: 35 gezondheidstips waar experts bij zweren

ANP-558157533

Wie loopt écht risico in de nieuwe strijd om de hypotheekrenteaftrek?

119080699_m

Hormoontherapie: effectieve behandeling van prostaatkanker komt neer op chemische castratie

158872783_m

Geld: Hoeveel ‘gelijker’ is Nederland eigenlijk dan Duitsland, Frankrijk of Scandinavië?

210050667_m

Nieuwe UFO-files suggereren dat er iets vreemds aan de hand is in de lucht

Loading