Wielrenner Vingegaard stelt seizoensstart uit na val en ziekte

DEN BOSCH (ANP) - Wielrenner Jonas Vingegaard zal later deze maand niet van start gaan in de UAE Tour. "Een recente val gevolgd door ziekte heeft een streep gezet door zijn geplande deelname", schrijft zijn ploeg Visma-Lease a Bike op sociale media.

De tweevoudig Tourwinnaar zou aanvankelijk alleen de UAE Tour en de Ronde van Catalonië rijden in aanloop naar de grote rondes. De Deen is van plan dit jaar de Giro d'Italia en de Tour de France te combineren. Het is nog niet duidelijk of Vingegaard een wedstrijd aan zijn kalender toe zal voegen door het missen van zijn eerste etappekoers.

De UAE Tour is de tweede etappekoers op WorldTour-niveau van het jaar en duurt van 16 tot en met 22 februari.