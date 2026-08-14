Véél meer meldingen peperdure funderingsschade sinds droogte: zo check je of jouw huis gevaar loopt

Bij droogte denken de meeste mensen aan verdorde tuinen, lage waterstanden en een sproeiverbod. Maar er is nóg een risico dat veel minder zichtbaar is: schade aan de fundering van je huis.

Volgens het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) neemt het aantal meldingen van funderingsschade al jaren sterk toe. Waar voor 2018 gemiddeld een tot drie meldingen per week binnenkwamen, zijn dat sinds de droge zomers van de afgelopen jaren gemiddeld vijf meldingen per dag. Na media-aandacht liep dat zelfs op tot tientallen meldingen per dag.

Honderdduizenden woningen lopen risico

Het probleem is groter dan veel huiseigenaren denken. Volgens het KCAF lopen momenteel 425.000 tot 480.000 woningen risico op verzakkingen door droogte. Als de gevolgen van klimaatverandering verder toenemen, kan dat oplopen tot 687.000 woningen.

Vooral oudere woningen zijn kwetsbaar. Bij huizen die voor 1970 zijn gebouwd, komen funderingen op houten palen of ondiepe funderingen relatief vaak voor. Als de grondwaterstand langdurig daalt, kunnen houten palen gaan rotten doordat ze droog komen te staan. Woningen zonder paalfundering kunnen juist ongelijkmatig verzakken doordat de bodem uitdroogt en inklinkt.

Zo check je of jouw huis risico loopt

Je woning loopt een groter risico als:

het huis voor 1970 is gebouwd;

de woning op veen-, klei- of een ondiepe zandbodem staat;

er in de buurt vaker funderingsproblemen voorkomen;

je scheuren ziet ontstaan in muren of vloeren;

deuren en ramen ineens moeilijk sluiten of vloeren scheef gaan staan.

Wie twijfelt, kan via het landelijke funderingsloket van het KCAF informatie opvragen of een melding doen. Ook steeds meer gemeenten bieden een lokaal funderingsloket.

Herstel is peperduur

Funderingsproblemen zijn niet alleen ingrijpend, maar ook kostbaar. Volgens het KCAF lopen de herstelkosten vaak op tot tienduizenden euro's en kunnen ze in complexe situaties uitkomen op ongeveer twee ton per woning. Veel huiseigenaren kunnen zo'n bedrag niet zomaar betalen.

Juist daarom waarschuwt het kenniscentrum dat funderingsschade door droogte geen probleem van de toekomst meer is. De gevolgen van aanhoudende droge zomers zijn nu al zichtbaar in steeds meer delen van Nederland en allang niet meer alleen in de bekende veengebieden. Ook op zandgronden en in rivierengebieden komen steeds vaker meldingen binnen.