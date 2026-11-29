SHANGHAI (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer heeft voor de derde keer dit wereldbekerseizoen de 500 meter gewonnen. In de finale in het Chinese Shanghai kwam de olympisch kampioene zondagochtend Nederlandse tijd geen moment in de problemen. Ze hield de Canadese Courtney Sarault en Choi Min-jeong uit Zuid-Korea achter zich.

Velzeboer won de 500 meter bij de eerste twee wereldbekerwedstrijden van het seizoen in Canada. De wedstrijd van vorig weekend in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul sloeg ze over. In Shanghai werd de Nederlandse zaterdag tweede op de 1000 meter, de afstand waarop ze ook de regerend olympisch kampioene is.