Padel en oogletsel: waarom oogartsen een veiligheidsbril adviseren

Padel is gezellig, laagdrempelig en razend populair: in 2025 speelden 876.000 Nederlanders minstens één keer een potje. Maar de bal die zo onschuldig op een tennisbal lijkt, heeft een vervelende eigenschap. Hij past precies in je oogkas. En dat merken oogartsen.

Oogarts Ruud van der Pol van het Alrijne Ziekenhuis ziet de afgelopen maanden een forse stijging. Waar vroeger ongeveer één keer per maand een oog moest worden behandeld na een klap van een padelbal, zijn dat er nu twee à drie per week. Namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, de beroepsvereniging van oogartsen, waarschuwt hij nu ook landelijk.

Klein, snel en onvoorspelbaar

De bal is iets kleiner dan een tennisbal en haalt snelheden van meer dan 100 kilometer per uur. Spelers staan dicht op elkaar en door de glazen wanden en hekken verandert de bal geregeld onverwacht van richting. Wegduiken is dan lastig. Glipt de bal langs de benige rand van de oogkas, dan vangt het oog zelf de volle klap op.

De gevolgen zijn niet mals:

bloedingen in het oog;

een beschadigd hoornvlies of een beschadigde lens;

een netvliesloslating;

een te hoge oogdruk;

in het ergste geval een scheur in de oogbol.

Soms blijft het zicht blijvend beperkt.

Van één geraakt oog per maand naar twee à drie per week.

Niet alleen een Nederlands probleem

Ook elders gaat het mis. Van 583 ondervraagde actieve padelspelers in Italië zei ruim één op de tien ooit oogletsel te hebben opgelopen. In ruim negen op de tien gevallen was de bal de boosdoener. Toch was nog geen tien procent van de ondervraagden uitgesproken voorstander van een beschermbril.

In de Zweedse regio Jönköping groeide padel binnen enkele jaren uit tot een van de grootste veroorzakers van sportgerelateerd oogletsel. In 2021 stond de sport daar zelfs bovenaan.

De oplossing is saai, maar werkt

Squashers weten het al lang: een veiligheidsbril. Met goede oogbescherming is tot 90 procent van al het sportgerelateerde oogletsel te voorkomen. Een verplichting willen de oogartsen niet, maar ze wijzen spelers en uitbaters van padelbanen wel op hun eigen verantwoordelijkheid.

Ja, zo'n bril kan beslaan als je zweet. Dat ongemak valt in het niet bij blijvende oogschade. Zeker voor wie maar één goed oog heeft of een oogziekte, is een bril geen overbodige luxe.

Een beslagen bril is minder erg dan een netvliesloslating.

Kies een sportbril met slagvaste glazen van polycarbonaat. In Europa bestaat voor oogbescherming bij racketsporten een eigen norm: ISO 18527-2.

Klap op je oog? Hier let je op

Bel direct de huisarts of de huisartsenpost als je na een klap op je oog last hebt van:

pijn in of rond het oog;

minder, wazig of vervormd zien;

lichtflitsen;

een 'gordijn' voor het oog;

bloed in het oog.

Padel in cijfers

876.000 Nederlanders speelden in 2025 minstens één keer padel.

Het aantal padelbanen groeide dat jaar met 25 procent.

Een padelbal haalt snelheden van 100 tot 130 kilometer per uur.

Tot 90 procent van het sportgerelateerde oogletsel is te voorkomen met een beschermbril.

Padel blijft dus een prima manier om in beweging te blijven. Alleen wie zijn ogen ook na de derde set nog wil gebruiken, zet voortaan beter een brilletje op.

Meer weten?