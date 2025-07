Zwemmer Wellbrock wint derde wereldtitel op open water

SINGAPORE (ANP) - Florian Wellbrock heeft in Singapore zijn derde wereldtitel veroverd. De 27-jarige Duitse zwemmer was in het open water ook de snelste op het onderdeel sprint. Hij klopte de Hongaar Dávid Betlehem en Fransman Marc-Antoine Olivier.

Wellbrock won afgelopen week ook al goud op de 5 en 10 kilometer. "Het is nog steeds een beetje onwerkelijk", zei de Duitser na zijn zege op de sprint. "Ik had dit echt niet verwacht. Dit is ook voor mij een enorme verrassing."

De Japanse Ichika Kajimoto won de sprint bij de vrouwen. Bij de sprint, een nieuw onderdeel op de WK, zwemmen de mannen en vrouwen drie ronden van 1500, 1000 en 500 meter.