Geen gelukkig nieuwjaar via WhatsApp voor eigenaren van deze oude telefoons

Vanaf 1 januari werkt berichtendienst WhatsApp niet meer op 47 verouderde mobiele telefoonmodellen. Gebruikers krijgen in de komende dagen een waarschuwingsbericht. Het gaat hierbij om zowel iOS- als Androidapparaten.

Als je de beste wensen voor 2023 nog wilt ontvangen en versturen, en je hebt een iPhone 5, 5C of een oudere Huawei, LG of Samsung van tien jaar geleden, dan zul je in de komende dagen het besturingssysteem moeten updaten (via de instellingen) of een nieuwe telefoon aanschaffen. De besturingssystemen Android 4.1 en iOS 12.1 worden niet meer ondersteund.

“Apparaten en software veranderen vaak, dus we bekijken regelmatig welke besturingssystemen we ondersteunen en voeren updates uit”, legt de berichtendienst uit. ”Deze apparaten hebben mogelijk ook niet de laatste beveiligingsupdates, of missen mogelijk de functionaliteit die nodig is om WhatsApp te draaien.”

“Om bij te blijven met de nieuwste technische ontwikkelingen, stoppen we routinematig met de ondersteuning van oudere besturingssystemen. Zo kunnen we ons richten op de ondersteuning van de nieuwste systemen”, schrijft WhatsApp.

Staat jouw telefoon hierbij? Dan zul je actie moeten ondernemen:

- Apple iPhone 5

- Apple iPhone 5c

- Archos 53 Platinum

- Grand S Flex ZTE

- Grand X Quad V987 ZTE

- HTC Desire 500

- Huawei Ascend D

- Huawei Ascend D1

- Huawei Ascend D2

- Huawei Ascend G740

- Huawei Ascend Mate

- Huawei Ascend P1

- Quad XL

- Lenovo A820

- LG Enact

- LG Lucid 2

- LG Optimus 4X HD

- LG Optimus F3

- LG Optimus F3Q

- LG Optimus F5

- LG Optimus F6

- LG Optimus F7

- LG Optimus L2 II

- LG Optimus L3 II

- LG Optimus L3 II Dual

- LG Optimus L4 II

- LG Optimus L4 II Dual

- LG Optimus L5

- LG Optimus L5 Dual

- LG Optimus L5 II

- LG Optimus L7

- LG Optimus L7 II

- LG Optimus L7 II Dual

- LG Optimus Nitro HD

- Memo ZTE V956

- Samsung Galaxy Ace 2

- Samsung Galaxy Core

- Samsung Galaxy S2

- Samsung Galaxy S3 mini

- Samsung Galaxy Trend II

- Samsung Galaxy Trend Lite

- Samsung Galaxy Xcover 2

- Sony Xperia Arc S

- Sony Xperia miro

- Sony Xperia Neo L

- Wiko Cink Five

- Wiko Darknight ZT