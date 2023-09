Alexander Klöpping laat zien hoe AI stemacteurs werkloos gaat maken

Ondernemer en blogger Alexander Klöpping is zwaar onder de indruk van wat de AI Video Generator-app HeyGen kan bewerkstelligen. “Dit is toch ongelofelijk. Je neemt een video op in één taal, AI vertaalt het, spreekt het met je eigen stem opnieuw in, en maakt de lippen weer sync”, schrijft hij op X, voorheen Twitter.

Hoe werkt HeyGen?

“Ik zat op YouTube te kijken naar iemand die een clipje had gemaakt en vervolgens dat clipje in allerlei talen had weten te vertalen met AI”, zegt Alexander Klöpping in een video op het socialmediaplatform. “Ik ben een beetje gaan zoeken naar hoe dat werkt. Het is een tool die HeyGen heet en 22 dollar (omgerekend zo'n 20 euro, red.) per maand kost. Je kunt dan een filmpje van minimaal 30 seconden – waarbij je op beeld kijkt – vertalen in Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Hindi, Duits, Portugees, Chinees, Japans, Turks en Koreaans.”

In het tweede deel van de video zie je hoe de AI-app zijn Nederlandse verhaal heeft vertaald in meerdere talen met zijn eigen stem en zijn lipbewegingen heeft gesynchroniseerd. Bekijk hier de beelden:

Welke streamingservice koopt dit?

Trouw-columnist Emine Uğur vindt het 'doodeng'. X-gebruiker onnoka schrijft: “Welk netwerk koopt dit? Netflix, Amazon (Prime), Apple? Series en films in je eigen taal, gesproken met de ‘originele’ stem, met lip sync. Dag stemacteurs.”

Ondertussen heeft filmmaker Jan-Willem Bult 'even gekeken of Captions al deze talen ook kan herkennen en in Engelse ondertitels om kan zetten':