Nieuw soort warmtepomp maakt gasaansluiting overbodig

Mensen die in een wat ouder, minder goed geïsoleerd huis wonen, kiezen tegenwoordig massaal voor een hybride warmtepomp om hun huis te verduurzamen. Alleen dit jaar zijn al 60.000 van deze apparaten geïnstalleerd. Maar nu is er een nieuw soort warmtepomp op de markt die tot veel hogere temperaturen kan verwarmen en waardoor elk huis van het gas af kan.

Hybride warmtepomp overbodig

De nieuwste volledige warmtepompen gebruiken propaan of koolstofdioxide in plaats van fluorkoolwaterstof als koelmiddel, waardoor ze het water in de cv-installatie tot 75 graden in plaats van 55 graden kunnen verhitten. Experts zeggen dat daardoor de hybride warmtepomp, die op koude dagen gas verbruikt om bij te warmen, overbodig is geworden.

"Wie nu nog voor een hybride warmtepomp kiest, heeft een gebrek aan doorzettingsvermogen, een gebrek aan kennis of een gebrek aan geld", zegt duurzaamheidsadviseur en installateur Patrick Schimmel tegen rtl nieuws.

In acht jaar terugverdiend

"Het is een flink bedrag. Een volledige elektrische warmtepomp kost het dubbele, zo'n 8000 euro met subsidie meegerekend. Maar dan ben je wel direct van het gas af, je betaalt dus geen vastrecht meer en geen onderhoud aan de ketel. In acht jaar bespaar je zo 3200 euro." Doordat je ook minder kwijt bent aan energiekosten, is de volledige elektrische warmtepomp volgens Schimmel in 80 procent van de gevallen in zo'n acht jaar terugverdiend.

'Elke woning kan zonder hybride'

Wel moet je eerst goed isoleren. “Als je een woning hebt uit de jaren 30 en je hebt daar nooit iets mee gedaan, dan wordt het wel eens tijd om aan dubbelglas te denken. Ik verkoop heel graag warmtepompen maar als je 20.000 euro wil uitgeven aan allerlei apparaten, dan kun je beter eerst dubbelglas kopen", adviseert Schimmel. "Elke woning kan zonder hybride. Wij helpen al jaren oude rijksmonumenten van het gas af te gaan en dat kan gewoon."