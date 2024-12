Campers gaan als de brandweer: verkoop stijgt met 11 procent; welke merken zijn populair?

De camperbranche beleeft gouden tijden. Tot en met november zijn er in Nederland 2413 nieuwe campers verkocht, een stijging van maar liefst 11 procent. Daarmee is 2024 hard op weg om – na coronajaar 2021 – het beste jaar ooit te worden voor de sector, aldus brancheorganisatie Kampeer en Caravan Industrie (KCI).

De organisatie schat dat er nog zo’n zestig te registreren campers in de pijplijn zitten voor december. Alleen 2021 deed het beter, met ruim 3000 verkochte exemplaren.

Welke merken zijn het populairst?

Adria, Hymer en Knaus zijn de grote winnaars. En nee, duurzaamheid is nog niet helemaal doorgedrongen in camperland: vrijwel alle nieuwelingen rijden op diesel. Nederland telt inmiddels meer dan 200.000 campers, een verdubbeling ten opzichte van acht jaar geleden.

Caravans maken comeback

Niet alleen campers doen het goed; ook de caravan beleeft een wederopstanding. Dit jaar werden er ruim 6 procent meer nieuwe caravans verkocht, in totaal bijna 7000 stuks. Hiermee kruipt het totale aantal caravans in Nederland richting de 423.000, laat KCI-voorzitter Roel Reineman weten. “De jarenlange, geleidelijke daling in het aantal caravans, veelal ten gunste van de groei in campers, is nu echt ten einde gekomen.”

Vraag blijft groeien

Volgens Reineman bewijst de groei van het aantal campers dat kamperen onverminderd populair blijft. En het zijn niet alleen de glimmende nieuwe modellen die de aandacht trekken. “Vroeger werden oudere caravans gesloopt of geëxporteerd,” vertelt Reineman. “Nu is daar ook binnen Nederland gewoon weer heel veel vraag naar.”