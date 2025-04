Het tij is gekeerd: EV's populairder dan ooit in EU (behalve Tesla dan)

Na een valse start aan het begin van het jaar draait de Europese markt voor volledig elektrische auto ’s weer als een tierelier. Volgens de nieuwste cijfers van marktanalist Jato Dynamics werden er in het eerste kwartaal van 2025 maar liefst 570.943 nieuwe EV's geregistreerd in de Euro 28-landen – dat zijn de EU-landen plus het VK, Noorwegen en Zwitserland, een stijging van 28 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Waar vorig jaar nog 1 op de 8 nieuwe auto’s volledig elektrisch was, is dat nu al meer dan 1 op de 6.

Maart bleek een absolute topper: met 240.891 nieuwe registraties werd het de op één na beste maand ooit voor volledig elektrische auto’s in Europa . Alleen december 2022 deed het beter. De stijgende lijn is opvallend, gezien het wegvallen van subsidies in veel Europese landen eerder dit jaar.

Tesla-schaamte

Toch was niet iedereen even succesvol. Vooral Tesla moest flink inleveren. In de eerste drie maanden van 2025 werden er in Europa 38 procent minder Tesla’s geregistreerd dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Daarmee blijft Tesla nog wel stevig op de tweede plaats van populairste EV-merken.

Wat speelt er? De beperkte beschikbaarheid van de vernieuwde Model Y speelt mee, maar ook het idiote gedrag van topman Elon Musk wordt genoemd als belangrijke reden voor het verlies aan populariteit. Mensen schamen zich ervoor om in een Tesla te rijden.

Toch lijkt er ook licht aan het einde van de tunnel voor Tesla. In januari daalde de verkoop nog met 47 procent ten opzichte van een jaar eerder; in februari met 44 procent en in maart ‘slechts’ met 30 procent. De daling vlakt dus duidelijk af.

Ondanks de klap blijft Tesla overeind. De Tesla Model Y en Model 3 blijven de twee meest verkochte elektrische auto’s van Europa. Gevolgd door de Volkswagen ID.4, ID.3 en de nieuwe Kia EV3.

Europese merken grijpen hun kans

Ondertussen pakken andere merken hun kans. Volkswagen, BMW, Audi, Renault en Kia zagen hun verkopen fors stijgen. Vooral de opkomst van Kia, met de nieuwe EV3, is spectaculair te noemen.

Analist Felipe Munoz van Jato Dynamics vat het mooi samen: "Ondanks de controverse rond de CEO van het merk en de beperkte beschikbaarheid van de nieuwe Model Y, blijft Tesla goed presteren als het populairste EV-merk in Europa. Het succes ervan, te midden van deze uitdagingen, geeft een indicatie van wat Europese consumenten zoeken in een EV."