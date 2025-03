Nog meer Saharazand in aantocht: ‘Ga niet vandaag al naar de wasstraat’

Afgelopen weekend stonden de wasstraten vol met mensen die het Saharazand van hun auto's wilden spoelen. Weerman Rico Schröder van Weerplaza heeft een slechte mededeling voor hen: ze waren te vroeg. Vandaag valt er namelijk nog steeds wat 'rood stof' uit de lucht boven ons land.

Schröder verwacht nog enkele 'roodbruine' buitjes. “De lucht met het stof erin hangt nu zo’n beetje boven de Noordzee en zal onze kant weer op draaien”, zegt hij in het AD. “Dat betekent dat we vandaag op verschillende plekken van het land waarschijnlijk nog wel wat regen krijgen. Dinsdag is dat over. Dan wordt het droog. Daarom zou ik mensen aanraden pas dinsdag hun auto te wassen. Of voor de zekerheid pas woensdag.”

Wat is Saharazand eigenlijk?

Schröder: “Wij noemen het officieel geen zand, maar Saharastof. Het zijn namelijk geen echte zandkorrels, maar hele kleine stofdeeltjes die hoog in de atmosfeer terechtkomen en dan letterlijk vanuit de Sahara naar ons toewaaien.”

Kan het kwaad?

“Nee, het richt geen schade aan. Ook niet aan de lak van je auto of iets dergelijks. In die zin kan je ook best wachten tot het weer flink doorregent; dan is je auto zo weer schoon. En, ja, er komt wel wat regen aan, deze week. We verwachten regen op vrijdag.”

Hoe komt het hier eigenlijk helemaal?

“Dat is zo ingewikkeld niet. Er komt in de Sahara stof in de atmosfeer en als de wind vanuit het zuiden naar het noorden waait, kan dat stof naar ons toe komen. Dat gebeurde nu dus ook: vrijdag was, zoals we allemaal hebben gevoeld, een hele warme dag met een zuidelijke wind. Toen is het stof dus hier beland. Vaker waait dat Saharastof naar een andere plek. Bijvoorbeeld naar het westen. Dan hebben ze er bijvoorbeeld op de Canarische Eilanden last van.”

Hoe ver kan het stof komen? Tot aan Lapland?

“Als er een straffe zuidelijke wind staat, kan het inderdaad heel ver komen. Dan kunnen ze er zelf in Scandinavië last van hebben.”

Komt het vaker voor dan vroeger?

“Nee, het is een fenomeen van alle tijden en heeft niks met klimaatverandering te maken. Het heeft simpelweg gewoon te maken met hoe de wind staat.”

Bron: AD