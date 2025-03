Vrouw loopt twee keer zoveel kans op hart- en vaatziekten als man bij ongezonde leefstijl

Gezond leven is voor vrouwen nóg belangrijker dan voor mannen. Zij lopen door een ongezonde leefstijl twee keer zoveel risico op hart- en vaatziekten als mannen.

Dat blijkt uit een studie die werd gepresenteerd tijdens een conferentie van het American College of Cardiology. De onderzoekers analyseerden gegevens van meer dan 175.000 Canadese volwassenen die tussen 2009 en 2017 meededen aan de Ontario Health Study. Bij aanvang had niemand van hen een hartaandoening. Ongeveer 60 procent van de deelnemers was vrouw.

Op basis van acht risicofactoren werden zij ingedeeld in drie groepen: uitstekende gezondheid (alle acht gunstig), gemiddelde gezondheid (vijf tot zeven gunstig) en slechte gezondheid (minder dan vijf gunstig). De beoordeelde factoren waren voeding, slaap, lichamelijke activiteit, rookgedrag, BMI, bloedsuikerwaarden, cholesterol en bloeddruk. Over het algemeen scoorden vrouwen beter dan mannen. Zo had 9,1 procent van de vrouwen een optimale gezondheid, tegenover slechts 4,8 procent van de mannen. In de groep met een slechte gezondheid bevond zich 21,9 procent van de vrouwen en 30,5 procent van de mannen.

Slechte gezondheid vergroot risico sterker bij vrouwen

Toch bleek dat als een vrouw eenmaal in de categorie 'slechte gezondheid' viel, haar kans op hartziekten sterker toenam dan bij mannen. Vrouwen in deze groep liepen bijna vijf keer zoveel risico op een hartaanval, beroerte of andere hart- en vaatziekten als vrouwen met een uitstekende gezondheid. Bij mannen met een slechte gezondheid was dat risico 2,5 keer zo hoog als bij hun gezonde seksegenoten. Ook bij de groep met een gemiddelde gezondheidsscore waren de verschillen merkbaar: vrouwen liepen 2,3 keer zoveel risico, terwijl dit bij mannen 1,6 keer was.

Om beter te begrijpen hoe deze factoren bij mannen en vrouwen een rol spelen, gaan de onderzoekers verder met aanvullende analyses. Daarbij wordt gekeken naar verschillen tussen etnische groepen en tussen vrouwen vóór en na de menopauze. Dit kan helpen om beter in kaart te brengen welke factoren het meest bepalend zijn voor hartgezondheid en hoe preventie en behandeling hierop aangepast kunnen worden.