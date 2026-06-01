Wat kun je doen als je partner depressief is? 10 concrete tips

Leven met een partner die depressief is, is zwaar. Je wilt helpen, maar alles wat je zegt of doet lijkt ineens verkeerd te kunnen vallen. Toch kun je écht een verschil maken, zónder jezelf kwijt te raken. In dit artikel lees je 10 concrete tips die je als partner houvast geven in een moeilijke periode.

1: Vergeet jezelf niet in de relatie

Een depressie slorpt veel aandacht op, maar jullie zijn nog steeds met z’n tweeën. Vraag je regelmatig af: hoe gaat het met ons, niet alleen met jou? Blijf ook stilstaan bij wat jij nodig hebt om het vol te houden. Grenzen aangeven is geen egoïsme, maar pure noodzaak.

2: Wees steun, geen hulpverlener

Je partner heeft een liefdespartner nodig, geen fulltime therapeut. Ondersteun waar het kan, maar neem niet alles over. Laat je partner kleine, haalbare taken blijven doen. Dat helpt om eigenwaarde en zelfstandigheid te bewaren.

3: Luisteren helpt meer dan advies

In plaats van meteen oplossingen te zoeken, kun je beter echt luisteren. Stel open vragen als: “Hoe voelt dit voor jou?” of “Wat heb je nu nodig?” Alleen al gehoord worden kan opluchten, veel meer dan goedbedoelde adviezen of positieve praatjes.

Je bent partner, geen hulpverlener. Je mag er zijn zonder alles op te lossen.

4: Erken het verdriet

Zinnetjes als “het valt wel mee” of “anderen hebben het erger” doen pijn. Benoem liever wat je ziet: dat het zwaar is, dat je merkt hoe hard je partner vecht. Erkenning haalt een deel van de eenzaamheid uit het verdriet.

5: Aanwezig zijn is soms genoeg

Niet elk gesprek hoeft diep te gaan. Soms is samen op de bank zitten, een arm om iemand heen of een kop thee brengen al genoeg. Je stille aanwezigheid kan net zo steunend zijn als een lang gesprek.

6: Zorg ook voor jouw steunnetwerk

Je hoeft dit niet alleen te dragen. Praat met vrienden of familie, of zoek zelf professionele hulp . Hoe beter jij gesteund wordt, hoe meer ruimte je hebt om er voor je partner te zijn.

7: Bewaar ook jullie gewone leven

Probeer de depressie niet het enige onderwerp te laten zijn. Blijf – binnen de mogelijkheden – kleine dagelijkse dingen doen: samen een korte wandeling, een serie kijken, een kop koffie in de ochtend. Zo houd je ook de relatie levend.

Blijf zelf ademen: werk, hobby’s en vrienden zijn geen luxe, maar basiszorg voor jou.

8: Houd je eigen leven in beweging

Blijf werken, sporten, afspreken of je hobby’s doen, ook als dat schuldig voelt. Die momenten geven energie en zorgen dat jij niet alleen “de partner van” wordt. Juist daardoor kun je thuis steviger en milder aanwezig zijn.

9: Maak donkere gedachten bespreekbaar

Sombere of zelfs suïcidale gedachten zijn helaas niet zeldzaam bij een depressie. Durf er voorzichtig naar te vragen. Erover praten maakt het niet erger, maar kan net ruimte scheppen om hulp in te schakelen en veiligheid te organiseren.

10: Je hoeft het niet perfect te doen

Er bestaat geen perfecte manier om naast iemand met een depressie te leven. Je zult fouten maken en dat is oké. Belangrijk is dat je bereid bent te luisteren, eerlijk bent over je eigen grenzen en hulp zoekt wanneer het nodig is – voor jullie allebei.