Tesla rommelt met de boekhouding: 'Er ontbreekt 1,4 miljard dollar'

Tesla loopt te sjoemelen met de boekhouding. Het autobedrijf heeft in de laatste zes maanden van 2024 ongeveer $6,3 miljard uitgegeven aan kapitaaluitgaven. Toch is de brutowaarde van hun activa slechts met $4,9 miljard toegenomen. Wat rest is een onverklaard verschil van $1,4 miljard.

Niemand weet waar dit bedrag naartoe is gegaan. De Financial Times schrijft dat hoogleraren en andere deskundigen erover eens zijn dat er iets niet klopt. "Het bedrag is groot genoeg om er zelfs bij Tesla toe te doen en komt op een moment dat de aandacht weer terugkeert naar de onderliggende cijfers van het bedrijf", meldt de Financial Times.

1,4 miljard ontbreekt

Tesla heeft tot nu toe geen grote verkopen of verliezen gemeld die dit ontbrekende geld kunnen verklaren. Het lijkt er sterk op dat Musk en zijn team nogal creatief aan het boekhouden zijn en de winsten er zo beter laten uitzien dan ze in werkelijkheid zijn.

Het financiële gerommel komt op een moment dat Tesla al zwaar onder vuur ligt vanwege de politieke acties en uitspraken van CEO Elon Musk. Steeds meer beleggers eisen dat Musk aftreedt, omdat hij de reputatie van het automerk schaadt. Zowel de autoverkopen als de beurskoers van het bedrijf zijn dit jaar fors gedaald.

'Tesla Takedown'

Tegelijkertijd groeit de beweging 'Tesla Takedown', die oproept tot wereldwijde protesten tegen Tesla en Elon Musk. Activisten plannen op 29 maart een grote actiedag met 500 demonstraties bij Tesla-showrooms wereldwijd. In Nederland staan er protesten gepland in Amsterdam en Den Haag. De demonstranten zijn bezorgd over Musk's politieke invloed en woedend over zijn beleid.

De protesten zijn de afgelopen weken geëscaleerd. In verschillende steden zijn Tesla-showrooms het doelwit geweest van vandalisme en brandstichting. In de Verenigde Staten zijn demonstranten gearresteerd voor het in brand steken van Tesla-voertuigen en het beschieten van showrooms. In Canada werden 80 Tesla-voertuigen beschadigd bij een dealer in Ontario.

Bron: Bright