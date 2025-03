'Musk verwaarloost Tesla en sloopt de reputatie van het merk, hij moet opstappen'

Het is crisis. Elon Musk helpt Tesla naar de filistijnen en er moet snel wat veranderen. Dat zegt een van Tesla's grootste aandeelhouders, miljardair Ross Gerber. De man heeft pijn in zijn portemonnee en is duidelijk zijn geduld met de megalomane Musk verloren. Gerber vindt dat Musk moet aftreden als CEO van de autofabrikant, omdat hij de laatste tijd nauwelijks aandacht besteedt aan Tesla en het bedrijf grote schade toebrengt.

Gerber roept Musk in interviews met Sky News en Bloomberg op om op te stappen als CEO als hij niet bereid is zijn andere activiteiten op te geven. "Elon moet ofwel terugkeren naar Tesla en zijn andere banen opgeven, of hij moet zich richten op de overheid en blijven doen wat hij nu doet, maar dan moet hij een geschikte CEO voor Tesla vinden", zegt Gerber tegen Sky. "De reputatie van het bedrijf is om zeep geholpen door Elon Musk. De verkoop daalt hard, dus ja, het is een crisis."

'Elon moet kiezen'

Musk roept veel weerstand op door zijn politieke activiteiten. Zijn rol als drijvende kracht van de omstreden overheidssaneringsclub DOGE heeft geleid tot grote woede onder Amerikaanse burgers vanwege de draconische bezuinigingen die bij de federale overheid worden doorgevoerd. Tussen het aansturen van DOGE door verspreidt Musk ook nog steeds vele tientallen posts per dag op zijn eigen platform X, vol onzin, haat en opruiing.

De protesten tegen Tesla en Musk nemen toe. De afgelopen dagen werden in de VS opnieuw Tesla-auto's bij filialen in brand gestoken. Concurrenten als BYD en BMW maken betere auto's voor minder geld. De verkoopcijfers storten in. "Het bedrijf wordt nu op zo’n negatieve manier geassocieerd met Musk dat het de verkoop vernietigt. Er moet snel iets veranderen", aldus Gerber.

Toekomst van Tesla onder druk

Gerber verwacht niet dat Musk nog echt terugkeert bij Tesla. "Hij blijft bij DOGE en hij is nu een van de machtigste mensen ter wereld. Het is naar zijn hoofd gestegen. Ik zie hem niet veranderen. Hij verwaarloost Tesla gewoon", vertelt Gerber.

Gerber kan het ook niet verkroppen dat Musk veel belangrijke leidinggevenden bij Tesla eruit heeft gewerkt. Zij runden Tesla in feite als Musk weer eens met andere dingen bezig was. "Er is een heel nieuw team van mensen dat Tesla runt in deze cruciale tijd. Elon heeft zichzelf onmisbaar gemaakt."

Beurskoers stort in

Gerber had in 2023 nog zo’n 420.000 Tesla-aandelen in bezit, die nu zo’n 100 miljoen dollar waard zijn, maar heeft recent al een deel van zijn aandelen verkocht. In drie maanden verloor Tesla meer dan de helft van zijn beurswaarde en het einde is nog lang niet in zicht. Vooral in Europa verkoopt Tesla steeds minder auto's. Tesla kampt ook steeds meer met de toegenomen concurrentie op EV-gebied, vooral van Chinese merken die goedkopere elektrische auto’s verkopen. Bovendien kan het bedrijf veel last krijgen van de handelsoorlogen die Trump met zijn importheffingen heeft ontketend.

Bron: Bright