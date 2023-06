Zo maak je snel en grondig je barbecuerooster schoon

De zon schijnt, de avonden worden warmer, en dus is het de hoogste tijd om de barbecue weer van stal te halen. Maar hoe krijg je al het aangekoekte vet en de verkoolde resten het beste van het grillrooster af? Met deze tips blinkt je barbecue in een handomdraai als nooit tevoren.

Verhitten

Heb je een gas- of elektrische barbecue, dan hoef je alleen maar de boel te verhitten en het deksel erop te zetten. De barbecue doet het al het werk voor je! Na een kwartiertje flink stoken, is het gros van de smerige rommel er wel vanaf geschroeid. Laat de buitenkeuken afkoelen, ga nog even met een poetsdoek over het rooster en jawel, de ijzers zijn weer brandschoon.

Soda

Maar het kan ook anders. Er zijn een paar 'wondermiddeltjes' waarmee het rooster snel en grondig schoon wordt. Neem bijvoorbeeld soda: schrob eerst de ergste vuilresten met een staalborstel van het rooster en laat daarna het ijzer in een sopje met soda weken. De volgende dag nog een keer afborstelen met een schuurspons, afspoelen en afdrogen. Een kind kan de was doen.

Groene zeep

Ook een sopje van groene zeep en lauwwarm water doet wonderen voor aangekoekte roosters. Bij hardnekkig vuil kun je het rooster met vloeibare groene zeep bewerken en een nachtje in het vochtige gras leggen. De volgende dag kun je het er makkelijker afpoetsen.

Aluminiumfolie

Voorkomen is beter dan genezen, daarom kun je tijdens het grillen de 'schroeischade' beperken door een prop aluminiumfolie op een vleesvork te prikken en daarmee de meeste troep al te verwijderen. Na de barbecuesessie hoef je dan alleen nog maar de laatste resten weg te halen met een sponsje.

Bier

Bier is multifunctioneel en alom aanwezig op een barbecue. Het lest niet alleen de dorst, een goeie scheut bier laat de zwarte aanslag ook als sneeuw voor de zon verdwijnen na het kokkerellen in de tuin. Maar wacht niet te lang met het gerstenat en giet het op het barbecuerooster voordat het is afgekoeld, laat het even intrekken en veeg het meeste vuil eraf met keukenpapier.