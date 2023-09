Gebruik bakpapier en een halve citroen om kalkaanslag te verwijderen (en niet meer terug te laten komen)

Er zit veel kalk in het Nederlandse leidingwater en dat slaat binnen de kortste keren neer op de kraan, de douchekop, de wanden en de leidingen. Er zijn allerlei schoonmaakmiddelen en trucs om de kalk weg te halen, en het wrijven met bakpapier is een verrassend goed werkende optie.

Droge prop bakpapier

Jawel, de anti-kalk spray kun je in de winkel laten staan. Grijp simpelweg een velletje bakpapier uit de la, maak er een prop van en wrijf ermee over je douchekraan of andere roestvrijstalen objecten. De kalkaanslag zal als sneeuw voor de zon verdwijnen, en dat zonder een druppel water te gebruiken.

Deze truc werkt het beste op roestvrij staal. Wanneer je de glazen douchedeur weer als vanouds wilt laten glimmen, is het beter om een sopje van azijn en lauwwarm water te gebruiken. Het is natuurlijk het beste om elke keer na het douchen direct de douchedeuren af te nemen met een wisser en de kraan met een schone doek te drogen.

Inwrijven met citroen

Matzwarte kranen, leidingen en douchekoppen zijn prachtig, maar hierop is kalkaanslag nóg sneller te zien. De mannen van Project.0251 hebben een simpele, doeltreffende tip om de kalk van je zwarte kraan te verwijderen en maandenlang niet meer terug te laten komen: goed inwrijven met een halve citroen, een paar minuten in laten trekken, afspoelen met water en afdrogen.