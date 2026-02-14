Airfryer klaar? Dit is het simpele schoonmaakritueel dat je elke keer zou moeten doen

Een airfryer hoort snel en makkelijk te zijn – maar na een paar bakbeurten vol aangekoekte kruimels, vet en aangebrand restje marinade is dat voordeel zo weg. Steeds meer keukenexperts waarschuwen bovendien dat slecht schoonmaken niet alleen vies is, maar ook gevolgen kan hebben voor smaak, veiligheid en gezondheid. Gelukkig is een kort vast ritueel na elke bakronde meestal genoeg.

Stap voor stap na elke bakbeurt

Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat even afkoelen. Zo voorkom je brandwonden en schade aan de coating.

Haal mandje, lade en eventuele kruimel- of vetopvangbak eruit. Tik kruimels en losse restjes in de vuilnisbak.

Spoel de onderdelen direct af onder warm water met een beetje afwasmiddel en gebruik een zachte spons. Geen staalwol of schuurmiddel: dat sloopt de antiaanbaklaag.

Veeg de binnenkant van het apparaat met een licht vochtig doekje schoon, vooral de hoeken waar vet zich ophoopt.

Laat alles goed drogen aan de lucht of met een theedoek en zet de airfryer pas weer in elkaar als er geen vocht meer zichtbaar is.

Dit hele rondje kost meestal maar een paar minuten, zeker als je het direct na het eten doet

Iets grondiger, eens per week

Bak je vaak, of ruik je toch een aangebrande lucht, dan is een wekelijkse mini-grote beurt verstandig. Draai de afgekoelde airfryer voorzichtig om, open de lade en maak ook het verwarmingselement voorzichtig schoon met een uitgewrongen spons en wat afwasmiddel; een oude tandenborstel helpt voor lastige hoekjes. Controleer meteen of er aangekoekte vetlagen of zwartgeblakerde restjes zitten: die kunnen gaan roken, meer schadelijke stoffen produceren en zelfs een begin van brand vormen.bbcgoodfood+3

Een gewoonte die zich terugbetaalt

Wie de airfryer na elke bakbeurt even leegt, afspoelt en afneemt, voorkomt dat schoonmaken een vervelende klus wordt die je blijft uitstellen. Je verlengt de levensduur van het apparaat, vermindert risico’s op rook, brand en vieze bijsmaak en houdt beter grip op wat er in je keuken gebeurt. In een tijd waarin veel huishoudens hun oven steeds vaker inruilen voor de airfryer, wordt zo’n klein schoonmaakritueel dus onderdeel van basis-keukenhygiëne – net zo vanzelfsprekend als je snijplank afwassen na het snijden van kip.