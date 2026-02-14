Joodse musea in Amsterdam trekken minder bezoekers

De musea van het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam trekken sinds 7 oktober 2023 minder publiek. De oorlog in Gaza zorgt voor moeilijke vragen voor en achter de schermen, bericht Het Parool.

De vier culturele instellingen die in Amsterdam samen het Joods Cultureel Kwartier vormen, hebben al twee jaar te maken met afnemende bezoekcijfers. Dat is het duidelijkst bij het Joods Museum . In 2023 ontving het nog ongeveer 105.000 bezoekers, het jaar daarop waren het er zo'n 86.000, en in 2025 daalde het aantal verder naar 65.000 bezoekers.

Ook de bezoekcijfers voor het nieuwe Nationaal Holocaustmuseum vielen vorig jaar tegen. Dat opende in maart 2024 de deuren, en het Joods Cultureel Kwartier had ingezet op groei in het jaar daarna. In plaats daarvan nam het bezoekersaantal af met 11 procent. Voor de Hollandse Schouwburg, die na een jarenlange verbouwing heropende, geldt hetzelfde. En ook de Portugese Synagoge zag het aantal geïnteresseerden in de afgelopen twee jaar afnemen.

"Ik wil wel duidelijk maken dat we niet op omvallen staan," zegt directeur Emile Schrijver. "Maar we kunnen financieel niet zo doorgaan als we nu gaan."