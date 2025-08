De echte doorbraak kwam met wetgeving. In 1910 kregen overheids­ambtenaren vijf betaalde vakantiedagen, maar pas met de Vakantie-, Ziekte- en Ongevallenwet van 1938 kregen alle werknemers minimaal zes doorbetaalde dagen. Historicus Herman Obdeijn noemt dit „het startschot voor massatoerisme aan de Noordzeekust”.¹

Na de oorlog ging het snel. De ANWB lanceerde in 1956 de Oranje Boekjes met 'automobilistentrips', een TUI-voorloper vloog vanaf 1961 charters naar Mallorca. Tussen 1960 en 1970 verviervoudigde het aantal Nederlanders dat naar het buitenland ging: van 400.000 naar 1,6 miljoen.

1938: wettelijke vakantiedagen → piek binnenlandse badplaatsen.

1960-1970: chartervluchten en auto-boom → buitenlandse zonreizen.

“ANWB: iets minder Nederlanders willen in 2025 op vakantie gaan”

Volgens de ANWB is in 2025 het percentage Nederlanders dat van plan is op vakantie te gaan iets lager dan voorgaande jaren, vooral door gestegen kosten, inflatie en gezondheidsredenen. In 2025 zegt iets meer dan 85% wel op vakantie te willen, terwijl 15% van de Nederlanders dit jaar thuisblijft vanwege financiële beperkingen, een voorkeur om thuis te blijven, of gezondheidsredenen.

