Tweedehands EV kopen? Dit zijn de harde checkpunten uit de Times‑lijst

Occasion‑EV: koopje of tikkende tijdbom?

De prijzen van gebruikte elektrische auto’s zakken stevig, ook in Nederland, en maken elektrisch rijden opeens bereikbaar voor een veel grotere groep kopers. Maar wie zich blindstaart op de aanschafprijs, kan later geconfronteerd worden met een batterij die duurder is dan de hele auto. De checklist die de Sunday Times opstelde, leest als een reality check voor iedereen die nu een tweedehands EV overweegt. ​​

De batterij is allesbepalend

Volgens de Times begint elke occasion ‑EV bij één vraag: hoe gezond is de batterij? Idealiter eist de koper een officieel “state of health”-rapport van de dealer, waarin staat welk percentage van de oorspronkelijke capaciteit nog over is. Reken grofweg op 1 à 2 procent degradatie per jaar; grote datasets van onder meer Geotab laten gemiddeld rond de 2,3 procent verlies per jaar zien voor moderne EV’s. Een vijf jaar oude auto met nog zo’n 95 procent capaciteit is dus een uitstekende vangst, terwijl een vergelijkbare EV onder de 90 procent reden is om kritische vragen te stellen – of weg te lopen.​

Snelladen, laadkabels en koelvloeistof

Hoe en waar de auto is geladen, zegt veel over de toekomst van de batterij. Veelvuldig snelladen langs de snelweg versnelt de slijtage, zeker als de accu vaak tot bijna vol werd gejaagd. De Times adviseert om bij een particuliere verkoper letterlijk om je heen te kijken: staat er een 7 kW‑laadpunt op de oprit, of moest de auto het vooral hebben van publieke snelladers? Ook de uitrusting telt: een Type 2‑kabel en een zogeheten “granny lead” (voor het stopcontact) vertegenwoordigen samen al snel een paar honderd euro; ontbreken ze, dan hoort de prijs omlaag.​

Minder bekend, maar cruciaal: ook een EV heeft koelvloeistof om de batterij te conditioneren. Een laag koelvloeistofniveau duidt mogelijk op lekkage – een kostbare reparatie waar je als koper niet op zit te wachten.​

Rijgedrag, onderstel en elektronica

Omdat EV’s zwaarder zijn dan vergelijkbare benzineauto’s, lijden ophanging en ophangingsrubbers extra onder slecht wegdek. De Times raadt daarom aan om tijdens de proefrit bewust over een slecht stuk asfalt te rijden en te luisteren naar rammels en klappen uit het onderstel. Let ook op steenslag: veel chips op de neus en niet op de flanken wijzen op veel snelwegkilometers – en dus waarschijnlijk veel snelladen.​

Tot slot is een moderne EV een rijdende computer. Alle knoppen, het infotainmentsysteem, klimaatregeling, connectie met je telefoon en eventuele rijhulpsystemen moeten foutloos werken; softwareproblemen kunnen hard in de papieren lopen en zijn bij gebruikte exemplaren lastig te verhalen op de fabrikant.​