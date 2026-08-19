Vergeet dat opblaasbare nekkussen. Een tennisbal van twee euro doet meer voor je rug dan het halve schap met reisgadgets.

Iedereen die weleens vier uur in een economystoel heeft doorgebracht kent het gevoel: schouders van beton, een onderrug die piept en benen die niet meer helemaal van jou lijken. Voor dat probleem worden hele wanden vol reisgadgets verkocht — opblaasbare kussens, ergonomische zitschijven, elektrische mini-massagers met batterij. Maar de simpelste oplossing ligt gewoon in de sportkast.

Waarom je lichaam protesteert boven de wolken

Vliegtuigstoelen zijn ontworpen om zo veel mogelijk passagiers in een cabine te krijgen, niet om je wervelkolom te sparen. Op vluchten langer dan vier uur zit je bovendien in dezelfde houding, met een knik in je knieën, en stroomt het bloed in je benen trager terug richting hart. Dat verhoogt niet alleen het gevoel van stijfheid, het verhoogt ook meetbaar het risico op reizigerstrombose.

De officiële adviezen zijn bekend: elk uur even opstaan, kuitspieren aanspannen, ruim water drinken en geen alcohol of slaappillen. Alleen zit je op een volle vlucht Rome–Amsterdam bijna nooit rustig aan het gangpad, en levert dat wandelrondje richting toilet vaak een geïrriteerde blik van je buurman op. Dan is er een verrassend eenvoudig alternatief dat je gewoon in je stoel kunt doen.

"Een tennisbal is klein en licht en helpt je om drukpunten te bereiken die je anders lastig aanraakt."

De tennisbaltruc uit Londen

Osteopaat en slaaptherapeut Tracy Hannigan uit Londen adviseert reizigers al langer om een tennisbal mee te nemen in de handbagage. Het idee is simpel: klem de bal tussen je onderrug en de rugleuning, en beweeg langzaam heen en weer. De bal drukt precies op de spierknopen die urenlang stilzitten heeft opgeleverd. Het effect lijkt op een lichte diepe-weefselmassage, maar dan uit te voeren zonder dat iemand het merkt.

Haar tip om te voorkomen dat de bal door de cabine rolt: leg hem in het midden van een handdoek en rol die op als een saucijs. Wie geen handdoek bij zich heeft, kan ook een schone sok gebruiken. In beide gevallen kun je de druk beter doseren.

De bal werkt niet alleen voor je rug. Onder je dijen tegen de zitting geeft rollen verlichting bij zware benen. Op de vloer met je schoen uit werkt hij als voetmassage. En thuis of in het hotel na een lange dag stappen doet dezelfde bal ook nog dienst voor je schouders.

Waarom juist een tennisbal

De aantrekkingskracht zit in de eenvoud. Een tennisbal weegt vrijwel niets, kost twee tot drie euro, past in elke jaszak, en heeft geen batterij, oplader of app nodig. Reisaccessoires worden steeds duurder en gadget-achtiger, maar niets van dat alles doet iets wat een gewone tennisbal niet ook doet.

"Een geweldige tip is een handdoek te pakken, de bal in het midden te leggen en dat op te rollen als een saucijs."

Wat je concreet doet op je stoel:

Onderrug : bal in een sok of opgerolde handdoek, tussen romp en leuning net boven het staartbeen.

: bal in een sok of opgerolde handdoek, tussen romp en leuning net boven het staartbeen. Schouderblad : bal tegen de bovenrand van de leuning, langzaam op en neer bewegen.

: bal tegen de bovenrand van de leuning, langzaam op en neer bewegen. Zware benen : bal onder je dij, licht heen en weer rollen richting knieholte.

: bal onder je dij, licht heen en weer rollen richting knieholte. Voeten: schoen uit, bal onder de voetzool, rollen van hiel naar tenen.

Bewegen blijft het belangrijkst

Een tennisbal is een aanvulling, geen wondermiddel. De basisadviezen tegen stijfheid én trombose blijven staan: sta op een lange vlucht ieder uur even op, drink voldoende water, laat de alcohol staan en vermijd knellende kleding of slaappillen. Wie een verhoogd tromboserisico heeft, overlegt vooraf met de huisarts of steunkousen zinvol zijn.

Maar voor de miljoenen Nederlanders die deze zomer nog naar Rome, Málaga of New York vliegen , is het misschien wel de goedkoopste upgrade van hun reis. Voor de prijs van een cappuccino op Schiphol krijg je een reisaccessoire dat jaren meegaat en op elke volgende vlucht opnieuw dienst doet.

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