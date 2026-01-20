De beste smartphones van 2026 volgens The Independent

Wie in 2026 een nieuwe smartphone zoekt, hoeft niet te klagen over keuze, maar wél over keuzestress. De tech-experts van The Independent hebben een jaar lang vrijwel alle belangrijke modellen getest en komen nu met een ranglijst van de beste telefoons van dit moment. Hun conclusie: er is niet langer één ideale smartphone voor iedereen, maar een paar duidelijke winnaars per type gebruiker.

Opvallend is dat The Independent de nieuwe Apple iPhone 17 uitroept tot beste smartphone overall. Het toestel krijgt een groter 6,3 inch‑scherm met een 120Hz‑OLED‑display, dat dankzij een dynamische refreshrate ook als always‑on scherm kan dienen. Daarnaast zijn er twee 48 megapixel‑camera’s achterop en een opvallende vierkante selfiecamera, bedoeld om het maken van horizontale selfies makkelijker én mooier te maken.

Wie minder wil uitgeven, komt volgens dezelfde test al snel uit bij de OnePlus Nord 5, die minder dan 400 pond kost maar wel een 144Hz‑OLED‑scherm en een accuduur biedt die in de praktijk de hele dag moeiteloos haalt. Voor Android‑fans met een groter budget blijft de Samsung Galaxy S25 Ultra de meest “feature‑packed” keuze, met een topcamera en uitgebreide stylus‑functies.

De ranglijst van The Independent sluit nauw aan bij andere internationale tests. Zo plaatst PCMag de iPhone 16‑serie en de Galaxy S25 Ultra eveneens in de absolute top, terwijl Google’s Pixel‑lijn geroemd wordt om zijn camera en slimme AI‑functies. Wie in 2026 een nieuwe telefoon koopt, kiest dus niet alleen een gadget, maar ook een pakket aan software‑updates, AI‑snufjes en cameratrucs voor de komende jaren. (New York Times: de beste smartphones)

Voor consumenten betekent dat twee verstandige vuistregels:

Kijk verder dan alleen de camera en let op updatebeleid en batterijduur.​​

Bepaal eerst je budget, en vergelijk daarna binnen die prijsklasse – een “midrange” als de OnePlus Nord 5 kan verstandiger zijn dan een verouderde oude flagship.​​

Dit zijn de beste toestellen uit de lijst van de tech‑expert van The Independent voor 2026:​