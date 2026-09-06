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Medeoprichter Spotify: ik verlaat Zweden als er rijkentaks komt

Economie
door Redactie
zondag, 06 september 2026 om 8:32
bijgewerkt om zondag, 06 september 2026 om 8:36
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Medeoprichter Martin Lorentzon van muziekstreamingdienst Spotify wil Zweden verlaten als het land een nieuwe rijkentaks invoert. Dit heeft de Zweedse miljardair gezegd tegen persbureau Bloomberg.
"Ja, absoluut", reageerde Lorentzon per e-mail op de vraag van Bloomberg of hij een verhuizing zou overwegen. "Ik blijf liever, maar zo'n belasting betekent dat ik direct moet vertrekken."
In het Scandinavische land zijn binnenkort verkiezingen. Verschillende linkse partijen pleiten voor een miljonairsbelasting of aparte heffing voor de allerrijksten. De huidige centrum-rechtse regering wijst zo'n maatregel nog nadrukkelijk af.
Lorentzon, wiens vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard dollar, roept politici op juist te kiezen voor hogere belastingen op bijvoorbeeld dividend. Een nieuwe rijkentaks zou volgens hem averechts werken. "Het helpt niemand als ondernemers en banenmakers delen van hun bedrijf moeten verkopen om belasting te betalen."
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