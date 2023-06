Waarom ruikt het zo lekker als het regent na een lange tijd droogte?

De geur die je ruikt wanneer het regent na een lange tijd is bekend als "petrichor". Het heeft te maken met een combinatie van factoren.

Ten eerste wordt petrichor veroorzaakt door de regen zelf. Wanneer regendruppels de grond raken, kunnen ze bepaalde chemische verbindingen opwekken die zich in de bodem bevinden. Deze verbindingen kunnen afkomstig zijn van organisch materiaal, zoals plantenresten, en mineralen die zich in de bodem bevinden. Wanneer deze verbindingen worden geactiveerd door de regen, worden ze in de lucht vrijgegeven en dragen ze bij aan de kenmerkende geur.

Daarnaast draagt ook de aanwezigheid van bepaalde bacteriën bij aan de geur. Tijdens droge periodes kunnen sommige bodemmicroben in een soort sluimerstand gaan. Wanneer het begint te regenen, worden ze gereactiveerd en scheiden ze bepaalde organische stoffen af die bijdragen aan de geur van petrichor.

De combinatie van deze chemische verbindingen en de activiteit van bacteriën draagt bij aan de aangename geur die we associëren met regen na een lange droge periode. Het is een complexe mix van geuren die door onze zintuigen wordt waargenomen en vaak als aangenaam wordt ervaren.

Het is ook vermeldenswaardig dat de perceptie van geur subjectief is en kan variëren van persoon tot persoon.

Wetenschappers denken dat we de geur Petrichor zo lekker vinden, omdat we altijd al afhankelijk zijn geweest van de regen. Na bijvoorbeeld een lange tijd van droogte waren onze voorouders dolblij met een beetje regen. We hebben dus een positieve associatie met de geur die we ruiken wanneer er eindelijk weer regen valt.