In 2001 voerde Jeff Conte, hoogleraar psychologie aan de San Diego State University, een onderzoek uit waarin hij de deelnemers verdeelde in Type A-mensen (ambitieus, competitief) en Type B (creatief, reflectief, verkennend). Hij vroeg hen om, zonder klokken, te beoordelen hoe lang het duurde voordat één minuut verstreek. Type A-mensen hadden het gevoel dat er een minuut was verstreken terwijl er ongeveer 58 seconden waren verstreken. Deelnemers van type B hadden het gevoel dat er na 77 seconden een minuut was verstreken.

Er zijn verschillende redenen waarom sommige mensen altijd te laat komen. Hier zijn enkele mogelijke verklaringen: