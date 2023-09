Topsporters slapen en sporten met afgeplakte mond. Slaat dat ergens op?

De mond afplakken om fitter te worden en zo betere prestaties te leveren is de nieuwste trend onder topsporters. Gouden Bal-kandidaat Erling Haaland zegt ’s nachts te slapen met een tape over zijn lippen zodat hij alleen nog maar door zijn neus ademt.

Slaap

Volgens prestatiecoach Robbin Vredeveld hebben topsporters er baat bij. "Ze hebben meer energie, slapen dieper en herstellen sneller," zegt hij in De Morgen.

Dit komt doordat de lucht die door de neus wordt ingeademd gefilterd en bevochtigd wordt. Dit is beter voor de longen en de keel. Bovendien is ademen door de neus rustiger dan ademen door de mond. Dit zorgt voor een betere kwaliteit van de slaap.

Sport

Ook tijdens het sporten kan een neusstrip een voordeel zijn. Tennisster Iga Swiatek vertelde dat ze met mondtape aan het trainen is. "Het is moeilijker om te ademen als je alleen door je neus ademt, en het is gemakkelijker om je hartslag te laten stijgen", aldus de meervoudige grandslamwinnares.

Internationaal ademtrainingscoach Patrick McKeown beaamt dit. "Als je in rust door je neus ademt, heb je een beter herstel van het middenrif." Het middenrif is een belangrijke spier voor de ademhaling.

McKeown gelooft dat neusademhaling tijdens het sporten dat extra procent kan toevoegen waarnaar elke topsporter op zoek is. "Als je aan lichaamsbeweging doet met je mond dicht neemt het gas koolstofdioxide in het bloed licht toe", aldus McKeown. "Dat verwijdt je bloedvaten en je luchtwegen en zorgt er ook voor dat hemoglobine, de belangrijkste drager van zuurstof, gemakkelijker zuurstof vrijgeeft."

Neusstrip

Ook voetbalclub Feyenoord heeft twee spelers die neusstrips dragen tijdens wedstrijden: verdediger Gernot Trauner en spits Santiago Giménez. De neusstrip was rond de eeuwwisseling erg populair bij topsporters, maar raakte weer uit de mode toen onderzoek door fysiologen aantoonde dat het geen voordeel zou geven.

Volgens prestatiecoach Vredeveld kan het wel degelijk nut hebben. "Je kunt tot wel 30 procent meer luchttoevoer hebben, maar het verschilt per persoon hoeveel effect het heeft."

Conclusie

De trend van het slapen en sporten met afgeplakte mond en neusstrips is nog in de kinderschoenen, maar er zijn veel aanwijzingen dat het een positief effect kan hebben op de prestaties van topsporters.