Waarom antidepressiva pas na een paar weken werken

We slikken massaal antidepressiva, maar het duurt even voordat deze medicijnen effect hebben. Nu begrijpen wetenschappers eindelijk waarom. Antidepressiva, zoals selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's), verhogen het aantal connecties in de hersenen, wat leidt tot verlichting van angstsymptomen en verbetering van de stemming.

Een recente studie onderzocht deze vertraagde reactie door te kijken naar veranderingen in synapsen, de verbindingen tussen zenuwcellen, bij gezonde volwassenen die SSRI's gebruikten. De resultaten toonden aan dat na verloop van tijd een toename van synapsen in de neocortex en de hippocampus in de hersenen optrad bij mensen die SSRI's gebruikten.

Hoewel het mechanisme achter de werking van SSRI's nog niet volledig duidelijk is, suggereren deze bevindingen dat deze medicijnen synaptische plasticiteit in de hersenen stimuleren, wat cruciaal is voor leervermogen, geheugen en stemming. De studie benadrukt ook dat het even duurt voordat antidepressiva effect hebben en dat dit effect sterker wordt bij langdurig gebruik.

Hoewel de studie werd uitgevoerd bij mensen zonder depressie, biedt het nieuwe inzichten in de werking van antidepressiva en waarom ze tijd nodig hebben om te werken. Dit kan helpen bij de ontwikkeling van effectievere behandelingen voor depressie. Deze bevindingen werpen licht op een langdurig raadsel voor psychiaters en bieden hoop voor de toekomstige behandeling van depressie.