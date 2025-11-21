Zo bespaar je op de loodgieter: slimme tips tegen verstoppingen (en bevriezing)

Met de eerste vorst in zicht liggen problemen met waterleidingen op de loer. Naast de andere sanitaire problemen in huis, zoals een verstopte gootsteen of doucheafvoer. Toch kun je met een paar simpele handelingen zelf een hoop ellende voorkomen én besparen op dure loodgieterskosten. Volgens een ervaren loodgieter is de belangrijkste tip: laat de chemische ontstopper links liggen. Deze middelen lossen het probleem vaak tijdelijk op en kunnen zelfs je leidingen aantasten – zeker bij oudere huizen of kunststofbuizen.

Praktische tips voor een schone afvoer

Wat werkt dan wel? Begin altijd met mechanische hulpmiddelen. Een simpele plopper werkt verrassend goed bij kleine verstoppingen. Voor hardnekkiger vuil kun je een ontstoppingsveer gebruiken of even de sifon losmaken en helemaal reinigen. Maak daarnaast regelmatig roosters en putjes schoon om ophoping van haren en zeepresten te voorkomen.

Spoel maandelijks je afvoer met heet water om zeep en vetresten weg te spoelen.

Vermijd het doorspoelen van vet en olie – dat verstopt leidingen snel.

Gooi geen grote etensresten of hygiëneproducten in het toilet.

Praktische tips om bevriezing van leidingen te voorkomen

Isoleer waterleidingen met buismateriaal zoals Armaflex, steenwol of een speciale leidingdeken.

Maak ruimtes met watermeter en hoofdkraan tochtvrij door naden en kieren af te dichten, en eventueel isolatiemateriaal toe te voegen..

Zet de thermostaat ook 's nachts en bij afwezigheid niet lager dan 14 tot 15 graden en draai alle radiatoren een beetje open.

Leidingen die zich in koude of onverwarmde ruimtes bevinden en weinig gebruikt worden, kun je leeg laten lopen en de toevoer afsluiten, vooral bij buitenkranen.

In extreme kou kun je verwarmingslinten of verwarmingskabels aanbrengen, in combinatie met een thermostaat die controleert op lage temperaturen.

Controleer leidingen vóór de winter op beschadigingen en vervang waar nodig.l

Deze maatregelen verkleinen de kans op bevriezingsschade aanzienlijk en zorgen voor een vorstvrij huis. En dat is een stuk goedkoper dan de lekkage laten repareren.