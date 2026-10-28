Je hebt mogelijk minder slaap nodig dan je denkt

Stress kent vele vormen voor sporters. De explosie van een sprint, de draaiende kracht van een smash, de gecontroleerde ademhaling tijdens een lange zwemsessie. Het lichaam wordt sterker van die belasting, maar betaalt ook een prijs. Spieren, pezen, hormonen en zelfs het brein staan voortdurend onder druk. Tel daar de emotionele achtbaan van wedstrijden en prestatiedruk bij op, en het is duidelijk: herstel is geen luxe, maar noodzaak.

Uit verschillende studies onder elite- en subeliteatleten blijkt dat slaap de absolute basis vormt van herstel. Tijdens de nacht herstellen het immuunsysteem en het hormonale systeem zich, en worden cognitieve functies weer op peil gebracht. Slaaptekort verstoort de eetlust, belemmert spierherstel en ontregelt stresshormonen. Het gevolg: meer vermoeidheid en een grotere kans op blessures. Iedereen die weleens een slechte nacht heeft gehad, weet hoe ontwrichtend dat kan zijn.

Toch worstelen ook topsporters met hun slaap. Net als wij liggen ze wakker van zenuwen voor een belangrijke dag, reizen ze op onmogelijke tijden of drinken ze te laat nog koffie of alcohol. Cafeïne werkt als stimulant en stelt het inslapen uit, alcohol lijkt ontspannend maar verslechtert juist de slaapkwaliteit.

Volgens de National Sleep Foundation heeft de gemiddelde volwassene zeven tot negen uur slaap per nacht nodig. Maar het gaat niet alleen om kwantiteit; kwaliteit is belangrijker. Goede slaap betekent soepel door de drie slaapfasen bewegen, gevolgd door de diepe REM-slaap. Samen vormen die fasen onze ‘slaaparchitectuur’. Gemiddeld doorlopen we vier tot zes volledige cycli per nacht. Korte ontwakingen tussen die cycli zijn normaal – bijvoorbeeld als we even naar het toilet gaan.

Problemen ontstaan wanneer zo’n ontwaking een patroon wordt. Wie wakker ligt en in bed blijft piekeren over prestaties, gezondheid of de volgende wedstrijddag, conditioneert zichzelf onbedoeld tot slapeloosheid. Even de telefoon pakken maakt het erger: blauw licht en prikkelende content houden het brein actief. Dat zelfs vedetten hiermee worstelen, werkt normaliserend. Onze helden zijn ook maar mensen.

Er speelt nog iets menselijks: bijgeloof. Slaapspecialist Donn Posner stelt dat slapeloosheid gevoelig is voor magisch denken. Als een supplement toevallig één keer helpt, klampen we ons eraan vast. Sporters grijpen naar magnesium, valeriaan of andere hypes. Maar bewijs voor zulke middelen is beperkt.

Wat wél werkt, blijkt verrassend simpel: voeding. Een dieet rijk aan magere eiwitten, koolhydraten, groente en fruit verbetert zowel slaapkwaliteit als herstel. Kiwi’s en kersen verhogen melatonine en serotonine en leveren antioxidanten. Vis, kip en kalkoen bevatten tryptofaan, dat inslapen bevordert en spierherstel ondersteunt. Rijst kan helpen om sneller in slaap te vallen. Een ‘food first’-benadering is effectiever dan supplementen, mede omdat supplementen een grotendeels ongereguleerde markt vormen.

Naast voeding helpen ontspanningstechnieken als yoga, meditatie en journaling. Vooral het opschrijven van zorgen kan piekergedachten verminderen. Interessant genoeg bleek uit onderzoek dat sporters die beseften dat zes uur kwalitatieve slaap óók voldoende herstel kan bieden, minder angstig waren – en daardoor beter sliepen.

Misschien is dat de belangrijkste les: perfectie is niet nodig. Zelfs topsporters herstellen niet altijd acht uur lang. Soms is rust vooral een kwestie van vertrouwen.