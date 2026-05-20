We zeggen het tegen kinderen, collega’s en onszelf: niet overhaasten, eerst goed nadenken. Toch suggereert nieuw onderzoek dat lang twijfelen niet altijd tot betere keuzes leidt. In een studie naar professionele schaakpartijen bleek juist het omgekeerde: als de objectieve moeilijkheid van een situatie gelijk is, zijn snellere beslissingen gemiddeld beter dan langzame.

De onderzoekers analyseerden zetten van topspelers en vergeleken de bedenktijd met de kwaliteit van de zet, gemeten aan de hand van sterke schaakengines. Daarbij corrigeerden ze voor zaken als complexiteit van de stelling, tijdsdruk en het aantal redelijke alternatieven. De uitkomst is ongemakkelijk voor iedereen die gelooft in eindeloos wikken en wegen: wie langer bleef hangen, koos gemiddeld slechter.

Dat betekent niet dat impulsieve beslissingen opeens verstandig zijn. De verklaring is subtieler. Volgens de onderzoekers is lange bedenktijd vaak een teken dat iemand de situatie subjectief als moeilijk ervaart. Met andere woorden: niet extra zorgvuldigheid, maar juist verlies van overzicht. Snelle beslissingen kunnen dan wijzen op iets anders: intuïtie, of preciezer gezegd, patroonherkenning op basis van ervaring.

En daar wordt het interessant buiten het schaakbord. In het dagelijks leven herkennen we dit mechanisme voortdurend. De ervaren arts die aanvoelt dat er “iets niet klopt” nog vóór alle testuitslagen binnen zijn. De journalist die direct ziet welk detail in een nieuwsbericht het echte verhaal verraadt. De automobilist die zonder bewust rekenen merkt dat een situatie op de weg gevaarlijk wordt. In zulke gevallen is intuïtie geen mystiek zesde zintuig, maar razendsnelle verwerking van eerder opgedane kennis.

Ook bij gewone keuzes kan dat helpen. Welke sollicitant maakt de sterkste indruk? Is dit huis zijn prijs waard? Vertrouw je een aanbod dat net iets te mooi klinkt om waar te zijn? Vaak weten mensen met ervaring in zo’n domein opvallend snel wat er wringt. Wie daarna nog uren blijft dubben, wordt niet per se wijzer; soms raakt hij alleen verder verwijderd van die eerste scherpe waarneming.