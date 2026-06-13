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Buien, wind en 16 graden: zo red je je zondag nog

Klimaat, natuur en milieu
door Dirk Kruin
zaterdag, 13 juni 2026 om 6:17
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Wie dit weekend de barbecue had aangestoken, kan 'm beter weer onder het zeil zetten. Zondag wordt het in heel Nederland niet warmer dan 16 tot 18 graden, met motregen in de ochtend, een stevige noordwestenwind en pas in de loop van de middag wat opklaringen
Zondagochtend: motregen en 14 graden. Begin met de concrete ochtendverwachting. In Dordrecht en omstreken start de dag rond 14°C met motregen en wind uit het westen van zo'n 5–6 m/s. Aan de kust kunnen rukwinden oplopen tot 27 knopen — slecht nieuws voor terrasplannen, goed nieuws voor wie wilde uitslapen.
Middag: het droge raam tussen 13:00 en 17:00. De gouden tip voor Discover-lezers: tussen 13:00 en 17:00 wordt het rond de 16°C, neemt de bewolking af en daalt de neerslagkans richting de avond. Dit is hét moment voor een wandeling, het WK-kijken op een overdekt terras of de boodschappen voor de week.
Avond: opklaringen, perfect voor de WK-kick-off. Vanaf 19:00 wordt het overwegend helder bij zo'n 15°C — precies op tijd voor wie Oranje–Japan om 22:00 buiten op een groot scherm wil meepakken. Trek wel een vest aan: de gevoelstemperatuur zakt richting de 12°C.
Vooruitblik: vanaf dinsdag tikt de thermometer 23 graden aan Vanaf dinsdag draait de wind en loopt het kwik op naar 23°C, donderdag zelfs 24°C. De zomer komt eraan — alleen even niet dit week
"Zondag tussen 13:00 en 17:00 is het droge raam — daarna pakt de wind weer aan."

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