Misschien ben jij zo iemand die altijd sneller loopt dan anderen. Of je hebt een vriendin of partner, waar je altijd achteraan moet dribbelen. Mensen die altijd snel lopen , zelfs als ze nergens heen hoeven, blijken v olgens psychologen vaak een heel specifiek type te zijn: doelgericht, gewetensvol én een tikje ongeduldig. Je loopsnelheid zegt daarbij niet alleen iets over je karakter , maar op latere leeftijd ook iets over je gezondheid en zelfs je levensverwachting.

Wat je looptempo over je karakter verraadt

Onderzoek naar persoonlijkheid en looptempo laat zien dat snelle lopers gemiddeld hoger scoren op extraversie en consciëntieusheid: ze zijn energiek, georganiseerd en hebben een sterke neiging om tijd niet te willen verspillen. In een grote longitudinale studie liepen mensen die zichzelf als actief, gedisciplineerd en doelgericht beschrijven, jaren later nog steeds merkbaar sneller dan hun minder gestructureerde leeftijdsgenoten.medicaldaily+1​

Een psycholoog verwoordt het zo: mensen die van nature snel lopen, hebben vaak “een intern gaspedaal” dat maakt dat ze voortdurend vooruit willen, naar het volgende doel. Die innerlijke versnelling voelt efficiënt, maar kan er ook voor zorgen dat stilstand ongemakkelijk wordt en kleine vertragingen buitensporig irritant.

De keerzijde: stress

Wie altijd in de vijfde versnelling staat, loopt meer risico op chronische stress en moeite met “uit” gaan: het lichaam blijft in actiestand, ook als er feitelijk niets te halen valt. Snel lopen wordt op sociale media graag geframed als stoer en productief, maar psychologen wijzen erop dat er ook een schaduwkant is.en moeite met “uit” gaan: het lichaam blijft in actiestand, ook als er feitelijk niets te halen valt.

Moet je je looptempo veranderen?