ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Loop je altijd snel ook als je geen haast hebt? Dit zit er volgens psychologen achter

Wetenschap
door Dirk Kruin
maandag, 15 december 2025 om 6:10
257147125_m
Misschien ben jij zo iemand die altijd sneller loopt dan anderen. Of je hebt een vriendin of partner, waar je altijd achteraan moet dribbelen. Mensen die altijd snel lopen, zelfs als ze nergens heen hoeven, blijken volgens psychologen vaak een heel specifiek type te zijn: doelgericht, gewetensvol én een tikje ongeduldig. Je loopsnelheid zegt daarbij niet alleen iets over je karakter, maar op latere leeftijd ook iets over je gezondheid en zelfs je levensverwachting.
Wat je looptempo over je karakter verraadt
Onderzoek naar persoonlijkheid en looptempo laat zien dat snelle lopers gemiddeld hoger scoren op extraversie en consciëntieusheid: ze zijn energiek, georganiseerd en hebben een sterke neiging om tijd niet te willen verspillen. In een grote longitudinale studie liepen mensen die zichzelf als actief, gedisciplineerd en doelgericht beschrijven, jaren later nog steeds merkbaar sneller dan hun minder gestructureerde leeftijdsgenoten.medicaldaily+1​
Een psycholoog verwoordt het zo: mensen die van nature snel lopen, hebben vaak “een intern gaspedaal” dat maakt dat ze voortdurend vooruit willen, naar het volgende doel. Die innerlijke versnelling voelt efficiënt, maar kan er ook voor zorgen dat stilstand ongemakkelijk wordt en kleine vertragingen buitensporig irritant.
De keerzijde: stress 
Snel lopen wordt op sociale media graag geframed als stoer en productief, maar psychologen wijzen erop dat er ook een schaduwkant is. Wie altijd in de vijfde versnelling staat, loopt meer risico op chronische stress en moeite met “uit” gaan: het lichaam blijft in actiestand, ook als er feitelijk niets te halen valt.
Moet je je looptempo veranderen?
Betekent dit dat langzame wandelaars nu massaal moeten versnellen? Psychologen waarschuwen voor zulke simpele conclusies. Je natuurlijke tempo hangt ook af van leeftijd, conditie, pijnklachten en omgeving, en is dus nooit alleen een karaktertest.

Lees ook

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuisWaarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis
Dit is hét karaktertrek op werk die letterlijk jaren toevoegt aan je levenDit is hét karaktertrek op werk die letterlijk jaren toevoegt aan je leven
Ze lijkt aardig, maar deze 5 signalen laten zien dat iemand niet deugtZe lijkt aardig, maar deze 5 signalen laten zien dat iemand niet deugt
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-423602844

Nederland overspoeld met gevaarlijke elektronica en gadgets: "Binnen tien seconden liggen al je wachtwoorden op tafel"

ANP-483506418

Slecht nieuws voor mandarijn-eters: dit is pas een échte portie fruit

ANP-544830438

Zien: Held grijpt schutter bij Bondi Beach, ‘gewone Australiër’ redt levens tijdens terreuraanslag

anp141225125 1

Joran van der Sloot probeerde zichzelf op te hangen in de cel

ANP-324889424

Typefoutje? Lelystedeling koopt 'per ongeluk' Hoofddorps Spookhotel voor 23 miljoen

101644524_l

Waarom je blij mag zijn dat je de jongste bent thuis

Loading