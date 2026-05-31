Wetenschap: Yoga werkt echt in je hersenen

Yoga doet niet alleen iets met spieren en ademhaling, maar laat ook sporen na in ons brein. Dat blijkt uit een nieuwe meta-analyse van de Universiteit Sevilla, waarin 23 internationale hersenstudies zijn samengebracht

Mensen met een druk en stressvol leven reageren al na enkele yogalessen rustiger en meer ontspannen. Maar volgens nieuw onderzoek verandert regelmatig yoga mogelijk ook de structuur en werking van het brein zelf. Een onderzoeksteam van de Universiteit Sevilla analyseerde 23 internationale studies met hersenscans van gezonde deelnemers die yoga beoefenden.[ spektrum

De onderzoekers zagen dat yoga niet alleen samenhangt met minder angst en negatieve emoties, maar ook met meetbare veranderingen in bepaalde hersengebieden. Vooral bij mensen die al jarenlang intensief yoga doen, vonden ze verschillen in regio’s die belangrijk zijn voor geheugen, leren en emoties, zoals de hippocampus en de insula. Ook het zogeheten “ruhezustandsnetzwerk” (default mode network), dat actief is als we dagdromen, over onszelf nadenken of toekomstplannen maken, bleek bij yogi’s vaak anders georganiseerd.

De stijl van yoga lijkt uit te maken. Meditatieve vormen worden vaker in verband gebracht met veranderingen in dat rustnetwerk, terwijl fysiek intensievere stijlen eerder gekoppeld zijn aan aanpassingen in de hippocampus en sensomotorische gebieden, die beweging en lichaamssensaties verwerken. Zelfs beginners rapporteren in kortdurende interventies – van enkele dagen tot weken – minder angst en negatieve gevoelens, en in sommige studies werd een lagere reactiviteit van de amygdala, het angstcentrum van de hersenen , gezien.

Toch waarschuwen de onderzoekers voor al te grote conclusies. De meeste studies laten vooral verbanden zien: mensen die yoga doen, hebben andere hersenen dan mensen die dat niet doen, maar dat bewijst nog niet dat yoga de enige oorzaak is. Langdurige, goed gecontroleerde onderzoeken zijn nodig om definitief vast te stellen in hoeverre yoga het brein daadwerkelijk verandert.