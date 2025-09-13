Franse minister wijt verlaging kredietwaardigheid aan 'wanbeleid'

PARIJS (ANP/AFP) - De verlaging van de kredietwaardigheid van Frankrijk vrijdag door ratingbureau Fitch is te wijten aan "decennia van financieel wanbeleid". Dit heeft de Franse demissionaire minister van Binnenlandse Zaken Bruno Retailleau zaterdag gemeld op X.

Fitch verlaagde de kredietwaardigheid van Frankrijk van AA- naar A+. De kredietbeoordelaar gaf de politieke instabiliteit in het land als reden. Deze week werd premier François Bayrou weggestemd. Hij wilde 44 miljard aan bezuinigingen doorvoeren vanwege het forse begrotingstekort. Fitch waarschuwt dat de schuldenberg van Frankrijk tot 2027 blijft stijgen als niet snel maatregelen worden genomen.

Retailleau zei dat Frankrijk "weer op het juiste spoor moet komen", anders wordt de situatie in de toekomst nog pijnlijker. "De verlaging van de kredietwaardigheid van Frankrijk is niet alleen een straf voor de chronische instabiliteit", maar ook voor "decennia van financieel wanbeleid".